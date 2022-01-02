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6 часов назад

Как модель в купальнике стала пилотом в ЮАР

Кристина Кармела (Christina Carmela) прославилась в соцсетях благодаря своей модельной деятельности. Однако уже много лет она работает пилотом в бизнес-авиации.

1/8 Кристина Кармела (Christina Carmela) прославилась в соцсетях благодаря своей модельной деятельности.
Фото: @christinacarmelaofficial
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2/8 Однако уже много лет она работает пилотом в бизнес-авиации.
Фото: @christinacarmelaofficial
3/8 Девушка родилась в Кейптауне (ЮАР). Ее родители из Италии и Португалии.
Фото: @christinacarmelaofficial
4/8 Ее семья не была богатой, и моделинг стал простым способом заработать деньги и оплатить свою учебу.
Фото: @christinacarmelaofficial
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5/8 В Instagram-аккаунте девушки миллион подписчиков, а снимки в купальниках набирают сотни тысяч лайков.
Фото: @christinacarmelaofficial
6/8 Кристина ведет богатый образ жизни, путешествует по миру, а недавно она снималась в шоу Netflix "Испытание соблазном" (Too Hot To Handle).
Фото: @christinacarmelaofficial
7/8 Летать она начала 8 лет назад. Девушка не хотела работать в офисе, а в профессии пилота, по ее словам, тебе платят за то, что ты любишь.
Фото: @christinacarmelaofficial
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8/8 Когда Кристина Кармела только начинала карьеру, ей было сложно в сфере, где работают одни мужчины. Но сейчас ситуация изменилась.
Фото: @christinacarmelaofficial

Девушка родилась в Кейптауне (ЮАР). Ее родители из Италии и Португалии. Как рассказала Кристина порталу Heyboo, ее семья не была богатой, а моделинг стал простым способом заработать деньги и оплатить свою учебу. Мама девушки тоже в молодости дефилировала на подиумах на конкурсах красоты. Кармела преуспела в карьере модели. Сейчас в Instagram-аккаунте девушки миллион подписчиков, а снимки в купальниках набирают сотни тысяч лайков. Кристина ведет богатый образ жизни, путешествует по миру, а недавно она снималась в шоу Netflix "Испытание соблазном" (Too Hot To Handle).

Летать она начала восемь лет назад. Девушка не хотела работать в офисе, а в профессии пилота, по ее словам, тебе платят за то, что ты любишь, — перелеты. Когда Кристина Кармела только начинала карьеру, ей было сложно в сфере, где работают одни мужчины. Однако сейчас за штурвалом часто встречаются и женщины, и своим примером она хочет вдохновить других девушек пойти в эту профессию.

В начале пандемии Кристина, как и многие другие пилоты и бортпроводники, потеряла работу, но сейчас ее привычная жизнь восстанавливается.

Личный опыт,Фото,Netflix,
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