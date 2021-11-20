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Израильская стюардесса показала богатую жизнь

Мира Маркина
1 час назад

Стюардесса по имени Алона родилась в Израиле, но сейчас живет в США. Глядя на скромные фотографии девушки в форме, не подумаешь что вне работы она ведет роскошный образ жизни.

Стюардесса по имени Алона родилась в Израиле, но сейчас живет в США.
1/8 Стюардесса по имени Алона родилась в Израиле, но сейчас живет в США.
Фото: @alona_sayag
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Глядя на скромные фотографии девушки в форме, не подумаешь что вне работы она ведет роскошный образ жизни.
2/8 Глядя на скромные фотографии девушки в форме, не подумаешь что вне работы она ведет роскошный образ жизни.
Фото: @alona_sayag
Наряды бортпроводницы стоят сотни тысяч рублей.
3/8 Наряды бортпроводницы стоят сотни тысяч рублей.
Фото: @alona_sayag
Платья от Valentino, браслеты Cartier, обувь Hermes, сумки от Chanel и Louis Vuitton.
4/8 Платья от Valentino, браслеты Cartier, обувь Hermes, сумки от Chanel и Louis Vuitton.
Фото: @alona_sayag
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Например, пляжная Dior, как на снимках у стюардессы, стоит 240 тысяч рублей.
5/8 Например, пляжная Dior, как на снимках у стюардессы, стоит 240 тысяч рублей.
Фото: @alona_sayag
А маленькая зеленая Воttega Veneta — около 130 тысяч.
6/8 А маленькая зеленая Воttega Veneta — около 130 тысяч.
Фото: @alona_sayag
Не зная, что Алона — бортпроводница, можно спутать ее с моделью.
7/8 Не зная, что Алона — бортпроводница, можно спутать ее с моделью.
Фото: @alona_sayag
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Девушка активно ведет соцсети и демонстрирует подписчиками идеальную фигуру в бикини.
8/8 Девушка активно ведет соцсети и демонстрирует подписчиками идеальную фигуру в бикини.
Фото: @alona_sayag

Наряды бортпроводницы стоят сотни тысяч рублей. Платья от Valentino, браслеты Cartier, обувь Hermes, сумки от Chanel и Louis Vuitton. Например, пляжная Dior, как на снимках у стюардессы, стоит 240 тысяч рублей, а маленькая зеленая Воttega Veneta — около 130 тысяч.

В целом, не зная, что Алона — бортпроводница, можно спутать ее с моделью. Девушка активно ведет соцсети и демонстрирует подписчиками идеальную фигуру в бикини. Недавно стюардесса удивила фанатов снимком в купальнике на Мертвом море.

"Упала в обморок от тебя", "Папа умер", "Совершенство", "Божественна", — пишут ей в комментариях соотечественники.

Фотографии богатой стюардессы — в галерее "Рамблера".

Личный опыт,Фото,Louis Vuitton,Chanel,
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