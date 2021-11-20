Израильская стюардесса показала богатую жизнь

Стюардесса по имени Алона родилась в Израиле, но сейчас живет в США. Глядя на скромные фотографии девушки в форме, не подумаешь что вне работы она ведет роскошный образ жизни.
Наряды бортпроводницы стоят сотни тысяч рублей. Платья от Valentino, браслеты Cartier, обувь Hermes, сумки от Chanel и Louis Vuitton. Например, пляжная Dior, как на снимках у стюардессы, стоит 240 тысяч рублей, а маленькая зеленая Воttega Veneta — около 130 тысяч.
В целом, не зная, что Алона — бортпроводница, можно спутать ее с моделью. Девушка активно ведет соцсети и демонстрирует подписчиками идеальную фигуру в бикини. Недавно стюардесса удивила фанатов снимком в купальнике на Мертвом море.
"Упала в обморок от тебя", "Папа умер", "Совершенство", "Божественна", — пишут ей в комментариях соотечественники.
Фотографии богатой стюардессы — в галерее "Рамблера".