Смертельное путешествие: самые опасные для туристов страны

Туристические поездки и так, как правило, несут в себе немало стресса: подготовка, перелет, визы, правила и законы чужой страны. Но есть страны, посещение которых достигнет апогея беспокойства и ужаса. «‎Рамблер» расскажет о самых опасных местах, где риск для жизни и здоровья туристов значительно возрастает.

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1. Северная Корея

КНДР — одна из самых закрытых и тоталитарных стран мира, где права человека строго ограничены. Для туристов, которые решат посетить эту страну, путешествие всегда будет сопровождаться жестким контролем. Все визиты проходят исключительно в рамках организованных туров с обязательным сопровождением гида, который следит за каждым шагом вновь прибывших визитеров.

Кроме этого, любые высказывания, которые могут быть восприняты как критика режима, могут привести к серьезным последствиям. Безопасность в плане физического здоровья туристов в Северной Корее не является главной заботой властей, что делает страну потенциально опасной для путешественников.

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2. Сомали

Страна страдает от гражданской войны, высокоразвивающихся террористических угроз и деятельности пиратов в Аденском заливе. Туристы, решившие посетить Сомали, рискуют стать жертвами захвата в заложники или атак. Кроме того, есть риск остаться без еды и воды, так как населенные пункты часто страдают от нехватки продовольствия.

3. Венесуэла

Венесуэла в последние годы страдает от политической и экономической нестабильности. Страна столкнулась с массовыми протестами, уличными грабежами и насилием. Также отмечается нехватка продовольствия, воды и медицинских препаратов.

Кроме того, из-за экономического кризиса качество инфраструктуры в стране оставляет желать лучшего. Путешественники могут столкнуться с проблемами при поиске местных валют, и вряд ли кто-то поможет в случае заболевания, так как медицина на низком уровне.

4. Мексика

Эта страна страдает от высокоразвивающейся преступности, связанной с наркотрафиком, уличными бандами и организованными преступными группами. Некоторые штаты Мексики, такие как Синалоа, Халиско и Веракрус, известны повышенным уровнем насилия. Туристам, отправляющимся в эти регионы, рекомендуется избегать ночных прогулок и держаться подальше от малолюдных районов, но даже в этом случае нет гарантии безопасности.

5. Индия

Хотя Индия является популярным туристическим направлением, некоторые ее районы крайне опасны. В особенности это касается северо-восточных штатов, таких как Чхаттисгарх, Джаркханд и Нагаленд, где продолжаются этнические конфликты и вооруженные стычки между повстанческими группировками и правительственными силами Индии.

Также стоит отметить, что высокий уровень преступности из года в год сохраняется в Дели. Там повсеместно случаются кражи, нападения и сексуальные преступления против женщин.

Прежде чем отправиться в новую страну, тщательно изучите политическую и экономическую ситуации. Для пущей уверенности всегда можно проконсультироваться с туристическими агентствами, чтобы избежать нежелательных рисков.

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