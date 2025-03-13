Четыре страны, где можно дешево пожить и не чувствовать себя ущемленным

Благодаря возможности работать и вести бизнес удаленно все больше людей решаются на временный переезд, особенно в зимние месяцы, в другие страны. В поисках идеального места для жизни, многие ищут баланс между доступностью жилья, низкими ценами на продукты и услуги и комфортом. «‎Рамблер» расскажет про страны, где можно провести пару месяцев вдали от дома, при этом не потратив целое состояние.

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1. Вьетнам

Вьетнам — это одна из самых дешевых стран Юго-Восточной Азии. Продукты питания, аренда жилья и услуги стоят значительно меньше, чем в большинстве других государств. Несмотря на доступность цен, он славится климатом, доброжелательностью местных и культурой.

Жилье: аренда квартиры в городах вроде Хошимина или Ханоя будет стоить от 150 до 400 долларов в месяц.

аренда квартиры в городах вроде Хошимина или Ханоя будет стоить от 150 до 400 долларов в месяц. Еда: местная уличная еда стоит всего один-три доллара.

2. Мексика

Предлагает не только доступные цены, но и разнообразие природных мест, красивых пляжей и фестивалей. В крупных городах, таких как Мехико, и курортных местах, например, Канкуне, стоимость жизни остается низкой, несмотря на популярность.

Жилье: аренда квартиры в Мехико или Канкуне начинается от 300 долларов в месяц, в других регионах — еще дешевле.

аренда квартиры в Мехико или Канкуне начинается от 300 долларов в месяц, в других регионах — еще дешевле. Еда: местные блюда и обеды в кафе обойдутся всего в пять-десять долларов.

3. Таиланд

Идеальное сочетание доступности, экзотики и приятного климата. Его также обожают те, кто заботится о своем духовном развитии. Здесь можно найти как дорогие курорты, так и более бюджетные варианты для жизни.

Жилье: в Бангкоке или на популярном острове Пхукете можно снять квартиру за 200-500 долларов в месяц.

в Бангкоке или на популярном острове Пхукете можно снять квартиру за 200-500 долларов в месяц. Еда: обед обойдется всего в два-пять долларов, а ужин в ресторане — в семь-десять.

Роскошные плавучие виллы на реке в Таиланде

4. Болгария

Считается одной из самых дешевых стран Европы, где можно наслаждаться жизнью, не переживая за бюджет. Она привлекает как туристов, так и тех, кто ищет доступное место для временного проживания.

Жилье: аренда квартиры в Софии стоит около 200-400 долларов в месяц, а в провинции цены еще ниже.

аренда квартиры в Софии стоит около 200-400 долларов в месяц, а в провинции цены еще ниже. Еда: позавтракать в кафе можно всего за три-пять долларов, а ужин в хорошем ресторане не превысит десяти.

Как вы видите, существует множество стран (мы перечислили лишь часть из них), где можно жить дешево, но при этом не испытывать дефицита в комфорте. Но все равно важно помнить, что стоимость жизни во многом зависит от вашего образа жизни и выбора конкретного региона.

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