Пять стран, где нет толп туристов, и их сокровенные места

За счет развития мирового туризма сложно найти на карте место, которое будет свободным от массового нашествия путешественников. Однако, если вам не по душе толпы людей и длинные очереди, еще остались страны, где можно насладиться спокойствием и тишиной. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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1. Армения

Многие россияне давно открыли для себя Армению, но туристический поток там концентрируется в известных местах. Чтобы избежать толп людей и увидеть настоящее очарование страны, стоит отправиться в Татев — древний монастырь, расположенный в самом сердце Сюникской области. Добраться туда можно по канатной дороге «Крылья Татева». Поездка по горным трассам точно обеспечит одиночество.

2. Молдова

Молдова — одна из самых недооцененных стран Восточной Европы, куда еще не добрались потоки суетных туристов. Здесь, среди виноградников и исторических памятников, вы можете провести время в уединении, наслаждаясь атмосферой старины. Одним из самых красивых и незаслуженно забытых мест является Кишинев, с его тихими улочками, зелеными парками и множеством кафе на открытом воздухе. Особого внимания заслуживают винодельни в Чимишлии, где можно смаковать уникальные сорта молдавского вина в умиротворяющей тиши.

3. Перу

Многие знают Перу благодаря Мачу-Пикчу, но есть и другие уголки страны, которые остаются вне туристического ажиотажа. Одним из таких мест является Пуно, расположенный на берегу озера Титикака. Это место известно своей нетронутой природой и традиционным образом жизни местных народов, которые сохраняют старинные обычаи и культуру.

Не менее интересным местом является Куско — столица Инков, где спрятана от туристических глаз настоящая жемчужина — цитадель Саксайуаман. Это место было сохранено местными жителями почти без изменений, и здесь можно в полной мере ощутить дух древней культуры, не сталкиваясь с шумными потоками путешественников.

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4. Таджикистан

Это одно из самых гористых государств Центральной Азии, которое до сих пор остается маловостребованным для массового туризма. Памир, или «Крыша мира», — это горы, которые обвивают страну, создавая идеальные условия для активного отдыха и экотуризма. Сюда редко добираются путешественники, что гарантирует вам уединение.

Не менее красивое место — это Душанбе. В отличие от других мировых столиц, она остается в тени. Можно посетить парк Рудаки, где можно насладиться природой. Одним из главных сокровищем страны считаются Фанские горы со своими захватывающими пейзажами и лазурными озерами.

5. Исландия

Чтобы насладиться уединением, отправляйтесь на Ватнайёкюдль — один из крупнейших ледников в Исландии. Здесь природа сохранила свою первозданную мощь: ледники, горы и водопады создают завораживающий пейзаж, а тишина позволяет отдохнуть от повседневной суеты. Для изолированного путешествия подойдет также восточная Исландия, где скрыты рыбацкие деревушки. Природа региона впечатляет своей дикостью — фьорды, погруженные в туман, пустые дороги и редкие туристы, создающие ощущение полного уединения с миром вокруг.

Подводя итоги, можно сказать, что в мире еще осталось множество уголков, которые остаются в тени массового туризма. И именно там скрываются подлинные красоты и уникальные традиции.

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