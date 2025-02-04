Тайные маршруты Умбрии, о которых не пишут в путеводителях

Если Тоскану давно захватили толпы туристов, то в Умбрии еще сохраняется первозданный итальянский дух. «Рамблер» расскажет, как добраться и получить визу, а также поделится тайными маршрутами, которые до сих пор остаются вне туристических радаров. Стоит съездить вглубь региона, свернув с привычных направлений, и вы увидеть Италию, которую знают только сами итальянцы.

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Этот регион называют «зеленым сердцем Италии»: здесь нет модных виноделен с завышенными ценами, архитектурных произведений искусства и культурных сокровищниц. Вместо этого — тишина холмов, старинные деревни и древние монастыри.

Как добраться в Умбрию из России?

С 2022 года прямых рейсов в Италию из России нет. Однако попасть в регион страны все-таки возможно.

Оптимальные доступные маршруты:

Москва — Стамбул — Рим

Москва — Дубай — Рим

Москва — Белград — Рим

Москва — Ереван — Рим

Из столицы можно доехать до Умбрии на поезде (около 2,5 часов до Перуджи) или арендовать машину. Другая опция — лететь из Москвы до Флоренции, откуда поезд до Умбрии довезет за 1,5 часа.

Виза:

Для въезда нужна шенгенская виза. Итальянские консульства выдают их в ограниченных количествах, но получить документ также можно через Францию, Испанию или Грецию. Если у вас есть любая мультивиза страны Европейского союза, проблем с въездом не будет.

Передвижение в Умбрии:

Аренда авто — лучший вариант. Без машины сложно будет добраться до уединенных деревень.

Там ходят поезда и автобусы, но к ним прибегать не всегда удобно: маршруты редкие, расписание не рассчитано на туристов.

Маршруты, о которых не пишут в путеводителях

1. Вальнерина

Этот маршрут начинается в городе Норча — кулинарной столице Умбрии. Здесь стоит попробовать знаменитые трюфели, вяленые мясные деликатесы и местные сыры.

Что посмотреть:

Аббатство Сан-Пьетро-ин-Валле — старинный монастырь VIII века, затерянный среди холмов. Его фрески сохранились с Раннего Средневековья, и атмосфера здесь царит такая, будто время остановилось;

Каньон реки Нера — место, о котором путешественники знать не знают. Пеший маршрут проходит через отвесные скалы и горные ручьи;

Водопад Марморе — высота 165 метров. Считается самым высоким рукотворным водопадом Европы.

Где остановиться: В районе Феррентилло развит агротуризм (фермерские дома с гостевыми комнатами).

2. Спелло

Городок Спелло — это старинные улочки, утопающие в цветах, и виды на бескрайние оливковые рощи. Туристов здесь почти нет, а значит, можно неспешно гулять, наслаждаясь каждым моментом.

Что посмотреть:

Фрески Пинтуриккьо в церкви Санта-Мария-Маджоре — одна из самых впечатляющих росписей эпохи Возрождения, но мало кто о ней знает.

Что попробовать: Оливковое масло «L'olio extravergine di oliva Umbria DOP» — одно из лучших в Италии.

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3. Острова Тразименского озера

Большинство туристов приезжают на озеро Тразимено, чтобы пообедать в ресторане с видом на воду. Но помимо этого там раскинуты три острова, где почти нет людей.

Что посмотреть:

Остров Полвезе — заброшенные виллы, старая оливковая ферма и абсолютная тишина;

Остров Лаго-Маджоре — в XIII веке здесь укрывался Святой Франциск. Сейчас на острове живет всего 35 человек.

Как добраться: Лодки отправляются из города Пассиньяно-суль-Тразимено, но нерегулярно, поэтому расписание лучше уточнить заранее.

4. Монтикелло

Это уже граница Тосканы, поэтому внимание ей уделяют, в основном, только сами итальянцы. Это место похоже на долину Вал-д'Орча, но без толпа туристов и высоких цен.

Что посмотреть:

Средневековые бастионы и узкие улочки, сохранившиеся без реставрации;

Местные остерии, где готовят блюда, рецептам которых 200 лет.

Зачем ехать: Будет интересно тем, кто хочет окунуться в традиции, атмосферу и гастрономию древней Италии.

Арендуйте малолитражку, запаситесь наличными (в маленьких деревнях банковские карты принимают редко) и не зацикливайтесь на планировании маршрута. Путешествовать по Умбрии лучше по наитию, останавливаясь там, где подсказывает сердце.

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