Виза в Китай для россиян: когда нужна, как получить, виды китайских виз

Даже нестабильная политическая ситуация в мире не отваживает россиян от путешествий в разные страны. Осенью 2023 года свои двери для жителей России открыл китайский Гонконг. Вскоре интернет наводнили вопросы о визе в Китай для россиян, ее разновидностях и о том, как ее получить.

Виза в Китай для россиян: когда нужна, как получить, виды китайских виз
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О получении визы в Китай россиянину, сколько она стоит и нужна ли, читайте в нашем материале.

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Нужна ли россиянину виза в Китай

В течение трех лет КНР был одной из самых закрытых стран из-за коронавирусных ограничений. Лишь недавно требования к путешественникам смягчили, отменив даже заполнение анкеты по здоровью и QR-коды. Тем не менее многим российским туристам все еще нужна виза для пребывания в Поднебесной.

Кто из россиян может въехать в Китай без визы

  • Российские туристы в составе группы от пяти до 50 человек на 15 дней могут въехать в Китай без визы. Однако в России есть регионы, откуда не отправляют в КНР без необходимого документа. Например, из Благовещенска.
  • Российские туристы в составе группы, приезжающие в Хайнань на срок до 30 дней могут въехать в Китай без визы. Путевка должна быть приобретена в турагентстве Хайнаня. Пересекать границу города при этом запрещено.
  • Российские пассажиры круизных лайнеров, прибывающих в Шанхай могут ехать без визы. На территории этого города можно находиться без визы в течение 15 дней.
  • Обладатели карты для деловых поездок АТЭС могут ехать в Китай без визы. С ней можно прибывать в стране без визы 60 дней.
  • Обладатели временного или постоянного ВНЖ Китая могут въезжать в страну без визы.
  • Туристические группы из стран АСЕАН, прибывающих в город Гуйлинь. В список государств АСЕАН входят Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Мьянма, Бруней, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Малайзия.

Путешественникам, не подпадающим под указанные выше категории, для посещения Китая необходимо оформить визу.

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Разновидности визы в Китай

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У китайских виз есть несколько разновидностей. Каждая из них подходит для той или иной группы российских туристов, посещающих Поднебесную с определенными целями.

Туристическая виза в Китай — категория L

Китайская виза для туристической поездки, доступная россиянам. Она бывает трех типов.

  • L-3-30. Однократная туристическая виза в Китай на три месяца с пребыванием в 30 дней.
  • L-3-30-2. Двукратная туристическая виза в Китай на три месяца и два въезда с пребыванием в 30 дней.
  • L-6-30-2. Двукратная туристическая виза на шесть месяцев для пребывания по 30 дней. Редкий тип китайской визы.

Виза на посещение родни и друзей в Китай — категория L

Эта виза определяется китайским правительством как туристическая. Но для ее оформления россиянину необходимо иметь друга или родственника, легально проживающего на территории КНР.

Деловая виза в Китай — категория M

Деловая китайская виза выдается тем россиянам, приезжающим с целью проведения переговоров.

  • M-3-30/60/90. Однократная виза в Китай для россиян, планирующих поездку в КНР по деловым вопросам на три месяца c пребыванием на 30, 60, 90 дней.
  • М-3/6-30/60/90-2. Двукратная деловая виза, действующая россиянам на три или шесть месяцев, действующая в течение 30/60/90 дней.
  • M-6/12-30/60/90. Многократная деловая виза, выдающаяся россиянам на шесть или 12 месяцев с пребыванием в 30/60 или 90 дней.

Неделовая (культурная) виза в Китай — категория F

Неделовая китайская виза выдается тем россиянам, кто планирует приезд в Китай с целью посещения научных мероприятий: лекций и конференций.

  • F-3-30/60/90. Однократная китайская виза для российских туристов, выдающаяся на три месяца с пребыванием в стране 30/60/90 дней.
  • F-3/6-30/60/90-2. Двукратная китайская виза для россиян на три или шесть месяцев с пребыванием в стране в течение 30/60/90 дней.
  • F-6/12-30/60/90. Многократная китайская виза доступна россиянам на шесть или 12 месяцев с пребыванием в стране в течение 30/60/90 дней.

Учебная виза в Китай — категория X1-X2

Китайская учебная виза выдается россиянам для обучения в Китайском университете или посещения языковых курсов.

  • X1-3-30/60/90/120/150. Однократная учебная виза на три месяца выдается россиянам с пребыванием в стране 30/60/90/120/150 дней.
  • X2-3-180/000. Однократная учебная виза выдается россиянам на три месяца с пребыванием в течение 180 дней или того их количества, которое установит Министерство миграции Китая.

Рабочая виза в Китай — категория Z

Рабочая китайская виза россиянам выдается в тех случаях, если они едут в Китай для работы с оформлением. Период пребывания варьируется трех месяцев до того количества дней, которое установит Министерство миграции Китая.

Виза по лечению в Китай — категория S2

Китайская виза по лечению выдается россиянам, проходящим медицинские обследования в Поднебесной. Ее выдают на три месяца с пребыванием от 60 до 180 дней. Если заявителю требуется не более трех-четырех дней, то ему выдают визу категории L.

Виза членам экипажа в Китай — категория C

Китайская виза членов экипажа выдается тем россиянам, кто входит в состав команды международных транспортных средств. Если заявитель проводит на территории Китая всего два-три дня, ему могут выдать визу категории G (транзит).

Транзитная виза в Китай — категория G

Китайская виза, выдающаяся тем россиянам, кто транзитом следует по территории Китая.

Как получить визу в Китай

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Оформить визу в Китай можно, обратившись в специализированное учреждение. Получить разрешение на въезд в Китай можно, проживая в разных регионах нашей необъятной родины.

  • Визовый центр в Москве или Санкт-Петербурге.
  • Консульства во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и Иркутске.
  • Сухопутная граница с Китаем.

Последний способ актуален для тех, кто прибывает в КНР по приглашению с принимающей стороны. Однако даже в таком случае придется заплатить около 1629 рублей.

Документы для визы в Китай россиянам

  1. Бумага, подтверждающая запись на подачу визы.
  2. Заполненная анкета на получение китайской визы.
  3. Фотографии.
  4. Приглашение из Китая/Бронь из отеля.
  5. Билеты (в том числе обратные).
  6. Копия первой страницы паспорта.
  7. Справка с работы или учебы с указанием дат отпуска.
  8. Выписка с банковского счета.
  9. Маршрутный лист на каждый день.
  10. Страховка с покрытием не менее 75 тысяч евро.

Важно. Все документы должны быть на английском и китайском языках.

Сколько стоит виза в Китай

Размер визового сбора зависит от ее категории и срочности предоставления.

  • Однократная туристическая виза в Китай обойдется россиянину в 2 500 рублей.
  • Двукратная туристическая виза в Китай будет стоить россиянину 5 000 рублей.

Обычно заявление на китайскую визу рассматривают в течение четырех-пяти дней. За срочную выдачу документа придется доплатить 2 000 рублей. Экспресс-виза, которую консульство оформляет на следующий день, потребует еще 4 600 рублей.

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