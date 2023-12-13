Виза в Китай для россиян: когда нужна, как получить, виды китайских виз
Даже нестабильная политическая ситуация в мире не отваживает россиян от путешествий в разные страны. Осенью 2023 года свои двери для жителей России открыл китайский Гонконг. Вскоре интернет наводнили вопросы о визе в Китай для россиян, ее разновидностях и о том, как ее получить.
О получении визы в Китай россиянину, сколько она стоит и нужна ли, читайте в нашем материале.
Нужна ли россиянину виза в Китай
В течение трех лет КНР был одной из самых закрытых стран из-за коронавирусных ограничений. Лишь недавно требования к путешественникам смягчили, отменив даже заполнение анкеты по здоровью и QR-коды. Тем не менее многим российским туристам все еще нужна виза для пребывания в Поднебесной.
Кто из россиян может въехать в Китай без визы
- Российские туристы в составе группы от пяти до 50 человек на 15 дней могут въехать в Китай без визы. Однако в России есть регионы, откуда не отправляют в КНР без необходимого документа. Например, из Благовещенска.
- Российские туристы в составе группы, приезжающие в Хайнань на срок до 30 дней могут въехать в Китай без визы. Путевка должна быть приобретена в турагентстве Хайнаня. Пересекать границу города при этом запрещено.
- Российские пассажиры круизных лайнеров, прибывающих в Шанхай могут ехать без визы. На территории этого города можно находиться без визы в течение 15 дней.
- Обладатели карты для деловых поездок АТЭС могут ехать в Китай без визы. С ней можно прибывать в стране без визы 60 дней.
- Обладатели временного или постоянного ВНЖ Китая могут въезжать в страну без визы.
- Туристические группы из стран АСЕАН, прибывающих в город Гуйлинь. В список государств АСЕАН входят Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Мьянма, Бруней, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Малайзия.
Путешественникам, не подпадающим под указанные выше категории, для посещения Китая необходимо оформить визу.
Разновидности визы в Китай
У китайских виз есть несколько разновидностей. Каждая из них подходит для той или иной группы российских туристов, посещающих Поднебесную с определенными целями.
Туристическая виза в Китай — категория L
Китайская виза для туристической поездки, доступная россиянам. Она бывает трех типов.
- L-3-30. Однократная туристическая виза в Китай на три месяца с пребыванием в 30 дней.
- L-3-30-2. Двукратная туристическая виза в Китай на три месяца и два въезда с пребыванием в 30 дней.
- L-6-30-2. Двукратная туристическая виза на шесть месяцев для пребывания по 30 дней. Редкий тип китайской визы.
Виза на посещение родни и друзей в Китай — категория L
Эта виза определяется китайским правительством как туристическая. Но для ее оформления россиянину необходимо иметь друга или родственника, легально проживающего на территории КНР.
Деловая виза в Китай — категория M
Деловая китайская виза выдается тем россиянам, приезжающим с целью проведения переговоров.
- M-3-30/60/90. Однократная виза в Китай для россиян, планирующих поездку в КНР по деловым вопросам на три месяца c пребыванием на 30, 60, 90 дней.
- М-3/6-30/60/90-2. Двукратная деловая виза, действующая россиянам на три или шесть месяцев, действующая в течение 30/60/90 дней.
- M-6/12-30/60/90. Многократная деловая виза, выдающаяся россиянам на шесть или 12 месяцев с пребыванием в 30/60 или 90 дней.
Неделовая (культурная) виза в Китай — категория F
Неделовая китайская виза выдается тем россиянам, кто планирует приезд в Китай с целью посещения научных мероприятий: лекций и конференций.
- F-3-30/60/90. Однократная китайская виза для российских туристов, выдающаяся на три месяца с пребыванием в стране 30/60/90 дней.
- F-3/6-30/60/90-2. Двукратная китайская виза для россиян на три или шесть месяцев с пребыванием в стране в течение 30/60/90 дней.
- F-6/12-30/60/90. Многократная китайская виза доступна россиянам на шесть или 12 месяцев с пребыванием в стране в течение 30/60/90 дней.
Учебная виза в Китай — категория X1-X2
Китайская учебная виза выдается россиянам для обучения в Китайском университете или посещения языковых курсов.
- X1-3-30/60/90/120/150. Однократная учебная виза на три месяца выдается россиянам с пребыванием в стране 30/60/90/120/150 дней.
- X2-3-180/000. Однократная учебная виза выдается россиянам на три месяца с пребыванием в течение 180 дней или того их количества, которое установит Министерство миграции Китая.
Рабочая виза в Китай — категория Z
Рабочая китайская виза россиянам выдается в тех случаях, если они едут в Китай для работы с оформлением. Период пребывания варьируется трех месяцев до того количества дней, которое установит Министерство миграции Китая.
Виза по лечению в Китай — категория S2
Китайская виза по лечению выдается россиянам, проходящим медицинские обследования в Поднебесной. Ее выдают на три месяца с пребыванием от 60 до 180 дней. Если заявителю требуется не более трех-четырех дней, то ему выдают визу категории L.
Виза членам экипажа в Китай — категория C
Китайская виза членов экипажа выдается тем россиянам, кто входит в состав команды международных транспортных средств. Если заявитель проводит на территории Китая всего два-три дня, ему могут выдать визу категории G (транзит).
Транзитная виза в Китай — категория G
Китайская виза, выдающаяся тем россиянам, кто транзитом следует по территории Китая.
Как получить визу в Китай
Оформить визу в Китай можно, обратившись в специализированное учреждение. Получить разрешение на въезд в Китай можно, проживая в разных регионах нашей необъятной родины.
- Визовый центр в Москве или Санкт-Петербурге.
- Консульства во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге и Иркутске.
- Сухопутная граница с Китаем.
Последний способ актуален для тех, кто прибывает в КНР по приглашению с принимающей стороны. Однако даже в таком случае придется заплатить около 1629 рублей.
Документы для визы в Китай россиянам
- Бумага, подтверждающая запись на подачу визы.
- Заполненная анкета на получение китайской визы.
- Фотографии.
- Приглашение из Китая/Бронь из отеля.
- Билеты (в том числе обратные).
- Копия первой страницы паспорта.
- Справка с работы или учебы с указанием дат отпуска.
- Выписка с банковского счета.
- Маршрутный лист на каждый день.
- Страховка с покрытием не менее 75 тысяч евро.
Важно. Все документы должны быть на английском и китайском языках.
Сколько стоит виза в Китай
Размер визового сбора зависит от ее категории и срочности предоставления.
- Однократная туристическая виза в Китай обойдется россиянину в 2 500 рублей.
- Двукратная туристическая виза в Китай будет стоить россиянину 5 000 рублей.
Обычно заявление на китайскую визу рассматривают в течение четырех-пяти дней. За срочную выдачу документа придется доплатить 2 000 рублей. Экспресс-виза, которую консульство оформляет на следующий день, потребует еще 4 600 рублей.
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