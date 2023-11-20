Где дешевле всего отдохнуть на Новый год в Азии

Туроператоры отмечают значительный рост интереса к азиатским направлениям на новогодние каникулы этого года, несмотря на увеличение цен в отелях таких стран, как Таиланд, Шри-Ланка и Гоа. По информации АТОР, спрос на эти направления остается высоким, соответствуя их ценовой доступности. Anex указывает, что Таиланд возглавляет список новогодних продаж, занимая 33% от всего спроса. В Ambotis Holidays говорят, что Таиланд составляет около 35%-38% их новогодних туров, и этот процент возрастает до 45%-47%, если учитывать заезды с конца декабря. Если же взять в расчет бронирования с лета, то доля Таиланда достигает 58%-60%, пишет Центральная Служба Новостей.

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По данным FUN&SUN, средний чек на человека в Таиланде составляет около 185 тысяч рублей, а стоимость отдыха в новогодние праздники может достигать 250 тысяч рублей на двоих. В Шри-Ланке, по данным Space Travel, цены также выросли, и страна занимает второе место по популярности, с 15% от новогодних продаж в Anex и 7% в «Интуристе».