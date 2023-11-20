Туроператоры назвали стоимость отдыха в Гонконге

«У Гонконга есть свои преимущества: это безвизовое направление в отличие от остального Китая, плюс это бизнес-город. Однако, если вы рассчитываете съездить в Гонконг и искупаться в море, то не получится. Там нет мало-мальски чистых пляжей, так что это не пляжное направление. Как экскурсионное направление, да, это интересно – приехать на несколько дней, а дальше куда-то полететь. В Гонконге достаточно провести три-четыре дня, но сидеть там неделю или 10 дней нет никакого смысла. А дальше можно лететь в тот же Вьетнам, на Филиппины, в Таиланд, на Бали или в континентальный Китай», - заключил собеседник НСН.