Туроператоры назвали стоимость отдыха в Гонконге
В Гонконг любят летать бизнесмены, которым не жалко выложить 100 тысяч рублей за авиабилеты и 400-500 долларов за отель, объяснил в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Запуск прямых авиарейсов из Москвы в Гонконг не заставит россиян массово переключиться на дорогие бизнес-путешествия, заявил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 23 декабря вновь запустит прямые рейсы по маршруту Москва-Гонконг-Москва.
Гонконг является одним из главных финансовых центров мира, он имеет статус специального административного района Китая.
«Большой популярности не будет, потому что это достаточно дорогое направление, билет туда-обратно при хорошем раскладе стоит 80 тысяч рублей, а зачастую и все 100 тысяч. Рейс летает только из Москвы, если из вашего города есть прямые рейсы в Таиланд или Дубай, люди выберут эти направления. В Гонконге можно найти какой-нибудь недорогой хостел за 30-40 долларов в сутки, но, если вы хотите пятизвездочный отель, готовьтесь выложить 400-500 долларов за сутки. Это бизнес-направление, в Гонконг прилетают богатые люди из Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Милана и Пекина. В среднем, отель четыре звезды будет стоить 120-150 долларов в сутки на двоих за номер», - сказал Мкртчян.
По его словам, Гонконг не является пляжным курортом, при этом россиянам там не понадобятся визы.
«У Гонконга есть свои преимущества: это безвизовое направление в отличие от остального Китая, плюс это бизнес-город. Однако, если вы рассчитываете съездить в Гонконг и искупаться в море, то не получится. Там нет мало-мальски чистых пляжей, так что это не пляжное направление. Как экскурсионное направление, да, это интересно – приехать на несколько дней, а дальше куда-то полететь. В Гонконге достаточно провести три-четыре дня, но сидеть там неделю или 10 дней нет никакого смысла. А дальше можно лететь в тот же Вьетнам, на Филиппины, в Таиланд, на Бали или в континентальный Китай», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов сообщил НСН, что пока в Гонконг нет пакетных туров, в которые водят и перелет, и проживание в отеле.
«На сегодняшний день в Гонконг нет пакетных туров с учетом перелета. Не думаю, что будет какой-то всплеск, чтобы наши туристы массово поехали в Гонконг. Это не такое значимое направление, у нас сейчас Шри-Ланка пользуется большим спросом, отели на Гоа, Арабские Эмираты», - заключил собеседник НСН.