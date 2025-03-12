Роскошные плавучие виллы на реке в Таиланде

Если вы мечтаете провести незабываемый отдых в окружении природы и роскоши, The FloatHouse River Kwai — место, которое станет воплощением ваших самых смелых мечт. Подробнее об отеле — в материале «‎Рамблера».

© thefloathouseriverkwai.com

Отель расположен в уникальной местности, на реке Квай, окруженной зелеными джунглями и величественными горными пейзажами, в живописном районе Канчанабури, недалеко от Бангкока. Он идеально подойдет тем, кто ищет уединение и комфорт в сочетании с живописной природой и тайской культурой.

© thefloathouseriverkwai.com

Курорт был вдохновлен местными традициями строительства плавучих домов и преобразован в роскошные плавучие виллы. Он спроектирован из натуральных природных материалов таких, как тиковое дерево, и активно поддерживает местное сообщество, предоставляя рабочие места местным жителям. The FloatHouse River Kwai также разрабатывает экологически чистые проекты, чтобы уменьшить свое воздействие на природу.

Номера и цены

The FloatHouse River Kwai предлагает два уникальных варианта размещения. Все виллы спроектированы с учетом максимального уединения, комфорта и оборудованы открытыми окнами, которые позволяют наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами на реку и джунгли.

© thefloathouseriverkwai.com

Каждая вилла оснащена всем необходимым для комфортного пребывания, включая:

кондиционер

телевизор с кабельными и спутниковыми каналами

мини-бар

бесплатная вода

бесплатный Wi-Fi

туалетные принадлежности (шампунь, гель для душа, мыло)

чайник и посуда для приготовления чая и кофе

сейф и холодильник

смарт-ТВ

разъемы для беспроводной зарядки

Floating Villa

Площадь: 90 м²

Эти виллы идеально подходят для одиночных путешественников, пар или небольшой семьи. В номере — кровать на выбор (двуспальная или с две односпальные), тропическая ванная комната и небольшая терраса с видом на реку. По запросу можно установить детскую кроватку.

Цена с завтраком: 6 050 бат (~ 11 500 рублей) за ночь.

Цена с завтраком и ужином: 7 550 бат (~ 14 500 рублей) за ночь.

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Panoramic Floating Villa with Breakfast

Площадь: 90 м²

© thefloathouseriverkwai.com

В отличие от обычных вилл, панорамная вилла имеет более уединенное расположение — они находятся в конце платформы (плавучего причала) и предлагает более широкий обзор на реку и джунгли. А на террасе вместо стульев установлены двухместные качели.

Цена с завтраком: 7 450 бат (~ 14 200 рублей) за ночь.

Что включено

Вне зависимости от вида размещения все гости могут пользоваться общими удобствами отеля: бассейном, спа-комплексом, прокатом велосипедов. По всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. Путешественники могут заказать экскурсии по реке Квай на лодке и каяке. Есть также опция исследования пещер с сталактитами и сталагмитами — это уникальная возможность увидеть подземные чудеса.

© thefloathouseriverkwai.com

Уединенные виллы, роскошь в каждой детали и красивые виды делают этот курорт одним из лучших в Канчанабури. Независимо от того, выбираете ли вы романтическое путешествие или семейный отдых, здесь вы найдете все для запоминающегося пребывания.

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