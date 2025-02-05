Первый в мире колбасный отель: рай для гурманов

Когда речь заходит о гастротуризме, большинство путешественников думают о винных маршрутах Франции, сырах Италии или уличной еде Таиланда. Но что, если отель не просто предлагает традиционные блюда, а делает гастрономию своей главной концепцией?

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В Германии, стране, славящейся своими мясными деликатесами, появился уникальный колбасный отель, где буквально все посвящено мясу: от интерьера до завтрака. Подробнее о нем — в материала «‎Рамблера».

Где находится и какая концепция?

Bratwursthotel, или Метцгер Отель (Metzgerei & Hotel), расположен в небольшом баварском городке Риттерсбах, Германия. Это место открыл фермер и мясник Клаус Бёбель, чья семья занимается колбасным производством уже более ста лет.

Вдохновленный своей страстью к мясным деликатесам и стремлением сделать традиционное ремесло более привлекательным, он решил создать первый в мире тематический отель, посвященный колбасе. Главная концепция Bratwursthotel — дать гостям не только возможность попробовать настоящую баварскую колбасу, но и полностью погрузиться в ее атмосферу.

Интерьер

Этот отель невозможно перепутать с другими. Уже с порога вас встречает запах свежеприготовленных мясных деликатесов, а каждач деталь в убранстве отражает главную идею.

Колбасные обои – стены украшены изображениями разных сортов колбасы;

Подушки в форме сосисок – в номерах гостей ждут декоративные подушки, имитирующие традиционные баварские колбаски;

Лампы в виде свиных кишок – дизайнерские светильники, напоминающие о процессе приготовления мясных изделий;

Тематические постеры – на стенах можно увидеть старинные рекламные плакаты мясных лавок и колбасных производств;

Даже ключи от номеров имеют форму сосисок – эта деталь стала настоящим фирменным элементом отеля.

Гастрономический опыт

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда, основанные исключительно на колбасе. Меню включает:

суп из колбасы – густой баварский суп с пряными нотками,

дегустационный сет из различных сортов колбасы – от классической баварской до экзотических рецептов,

колбасный десерт – карамелизированные мясные кусочки с необычными соусами,

домашний хлеб с колбасными нотками – ароматная выпечка с мясными вкраплениями.

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Сам владелец, Клаус Бёбель, лично проводит кулинарные мастер-классы, где гости могут научиться делать настоящую баварскую колбасу с нуля – от выбора мяса до процесса начинки оболочек.

Чем заняться в колбасном отеле?

Этот отель – не просто место, где можно переночевать и поесть. Здесь также можно получить уникальный опыт:

Экскурсия по колбасной фабрике – гости узнают секреты приготовления знаменитых немецких колбас, Мастер-классы по приготовлению сосисок – можно научиться делать настоящие баварские деликатесы, Дегустационные вечера – устраиваются тематические ужины, на которых можно попробовать редкие сорта колбас, Прогулки по окрестностям Баварии – в Риттерсбахе можно насладиться сельской атмосферой и живописными пейзажами.

Сколько стоит проживание и как забронировать?

Цена за ночь: от €100 до €150 (~ 10 000–15 000 рублей) в зависимости от сезона и выбранного пакета. В стоимость обычно включен традиционный колбасный завтрак.

Как добраться: Ближайший крупный город – Нюрнберг (около 30 км от отеля). Оттуда можно добраться на арендованной машине или общественном транспорте до Риттерсбаха.

Бронирование: официальный сайт отеля

Этот отель идеально подойдет для любителей гастрономического туризма, ведь он предоставляет уникальный опыт, который не встретишь в обычных ресторанах, и фанатов немецкой кухни – у каждого гостя будет возможность попробовать настоящие баварские деликатесы. К тому же, если приехать компанией друзей, скучно точно не будет, благодаря разнообразию активностей.

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