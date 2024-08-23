Отели в бывших тюрьмах

Одним из современных тревел-трендов стало размещение в отелях, расположенных в бывших тюрьмах. Это не просто экзотические места для ночлега, но и возможность пережить частичку истории. "Рамблер" расскажет про эти уникальные гостиницы.

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Отель "Пентонвилл" — Лондон, Великобритания

В центре Лондона, в районе Клеркенвелл, находится бывшая тюрьма Пентонвилл, ныне преобразованная в уникальный отель. Построенная в 1842 году, тюрьма известна своей архитектурой, включающей массивные металлические двери и решетки на окнах, которые сохранились и в отеле. Гостям предлагаются номера разных уровней комфорта, от роскошных люксов до более скромных комнат, каждая из которых сочетает в себе элементы исторического стиля и современного удобства.

Внутренние общественные зоны, такие как лобби и ресторан, оформлены в стиле середины 19 века с антикварной мебелью и оригинальными архитектурными элементами, что позволяет сохранить атмосферу исторического здания. Ресторан и бар отеля также сохраняют дух тюремного прошлого, предлагая блюда и напитки в необычной обстановке, где гости могут насладиться как историческим окружением, так и современными кулинарными предложениями. Отель также предлагает экскурсии по зданию, где можно узнать о его истории и жизни заключенных.

Отель "Штази" — Берлин, Германия

Построенная в 1960-х годах, эта тюрьма использовалась ГДР для содержания политических заключенных, и сегодня ее здания тщательно преобразованы в отель. Интерьеры сохранили несколько ключевых элементов прошлого, включая старинные камеры и допросные комнаты, которые теперь используются для экскурсионных туров. Эти исторические детали были интегрированы в дизайн отеля, предоставляя гостям возможность познакомиться с темным прошлым Восточной Германии в уникальной обстановке.

Номера отеля сочетают в себе современные удобства с элементами тюремного стиля, такими как массивные металлические двери и строгий минималистичный декор. Некоторые номера и общественные зоны оформлены в стиле 1960-х, что добавляет атмосферы эпохи. Гостям предлагаются не только комфортабельные места для отдыха, но и возможность участвовать в экскурсиях по зданию, где можно увидеть оригинальные элементы и узнать больше о политических репрессиях.

Старые маяки, ставшие уютными отелями

Отель "Пенитенциарий Сити" — Филадельфия, США

Сохранившая свое историческое очарование, старинная тюрьма, построенная в 1829 году тюрьма, была преобразована в роскошный отель. Номера варьируются от просторных люксов до уютных стандартных комнат. В интерьере можно найти оригинальные кирпичные стены, массивные железные двери и высокие потолки. Современная мебель и декоративные элементы в этих номерах гармонично сочетаются с историческими особенностями, обеспечивая гостям комфорт и уникальное впечатление.

Отель "Пенитенциарий Сити" предлагает экскурсионные туры, которые включают посещение оригинальных тюремных камер и исторических коридоров. Гостям также открываются завораживающие виды на Филадельфию из старинных окон, что добавляет уникальности и привлекательности их пребыванию. Гостиница также оснащена современными удобствами, такими как спа-услуги, ресторан и фитнес-центр.

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