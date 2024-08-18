Старые маяки, ставшие уютными отелями

Маяки всегда были символами надежды и спасения для моряков, направляющих свои корабли через штормы и туманы к безопасной гавани. Со временем многие из них утратили свое первоначальное значение, однако некоторые обрели вторую жизнь, превратившись в уютные отели, о которых и расскажет "Рамблер".

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1. Buchan Ness (Шотландия)

Buchan Ness — это один из самых северных маяков Шотландии, расположенный недалеко от города Питерхед. Построенный в 1827 году знаменитым шотландским инженером Робертом Стивенсоном, этот маяк стоит на крошечном островке, соединенном с материком узким мостом.

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Отель в Buchan Ness предлагает гостям уютные номера, оформленные в классическом стиле, с элементами викторианской архитектуры. Здесь можно насладиться атмосферой спокойствия и уединенности, ощущая дух старой Шотландии. Маяк окружен дикой природой и скалистыми берегами, что делает его идеальным местом для любителей природы и романтики. Гости могут наслаждаться видами на Северное море, прогуляться вдоль скал или исследовать окрестности, насыщенные историей и культурой.

2. Harlingen (Нидерланды)

Маяк Harlingen, расположенный на побережье Нидерландов в одноименном городке, представляет собой уникальный отель, который сочетает в себе морскую историю и современный комфорт. Построенный в 1922 году, маяк долгие годы направлял корабли в гавань, но после завершения службы был преобразован в элегантный отель.

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Гостям предоставляется возможность остановиться в трехуровневом люксе, расположенном прямо в башне маяка. На первом уровне находятся спальня и ванная комната с панорамным видом на море, а на втором — гостиная зона с современным дизайном. Самое привлекательное место — верхний уровень, где можно насладиться захватывающим видом на залив и горизонт. Маяк Harlingen дарит ощущение полного уединения и спокойствия, что делает его популярным местом для романтических путешествий.

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3. Les Maisons du Phare (Канада)

Les Maisons du Phare — это группа очаровательных маяков и домиков, расположенных на побережье канадской провинции Квебек. Эти маяки предлагают необычное сочетание истории и природы, привлекая путешественников, ищущих уникальный отдых вдали от городской суеты.

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В каждом из домиков-отелей сохранена аутентичная атмосфера старинных маяков, но при этом гости могут наслаждаться всеми современными удобствами. Les Maisons du Phare расположены на фоне величественных пейзажей — вокруг простираются скалы, дикие леса и бескрайние водные просторы. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим исследователем и насладиться уединением на краю света. Здесь можно увидеть китов, совершить прогулки по дикой природе и даже познакомиться с историей маячной службы.

4. Phare de Kerbel (Франция)

Маяк Phare de Kerbel — это один из самых необычных отелей-маяков Франции, расположенный в Бретани, на западном побережье страны. Построенный в 1897 году, этот маяк перестал использоваться по назначению в середине 20-го века и был превращен в частную гостиницу.

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Отличительной чертой этого отеля является возможность остановиться в самой башне маяка. Гостям предлагается люкс с невероятным панорамным видом на Атлантический океан, который открывается из окон на высоте 25 метров. Маяк Phare de Kerbel идеально подходит для тех, кто ищет уединение и необычный опыт проживания. В отеле есть все необходимое для комфортного отдыха, включая современно оборудованную кухню, гостиную и террасу для наблюдения за океаном. Здесь можно наслаждаться тишиной и покоем, чувствуя себя буквально на вершине мира.

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