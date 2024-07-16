Подводные гостиницы или отдых на дне океана

Современные технологии и архитектурные решения позволяют погрузиться в глубины океана. В мире существуют гостиницы, где гостям предлагают провести ночь под водой. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Conrad Maldives Rangali Island, Мальдивы

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Одним из известных примеров подводных гостиниц является The Muraka в отеле Conrad Maldives Rangali Island. Этот уникальный комплекс включает в себя не только подводную спальню с панорамными окнами, открывающими великолепный вид на морские глубины, но и надводную зону с роскошными номерами и удобствами высшего класса.

The Manta Resort, Танзания

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В The Manta Resort, расположенном на острове Пемба, можно найти другой пример захватывающего подводного размещения. Известный как Underwater Room. Это комплекс уникальный плавающий таунхаус с тремя этажами, из которых один находится под водой. Гости могут наслаждаться обширными видами на океан и подводной мир, окруженные полной тишиной и уединением.

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Lovers Deep Submarine, Карибский бассейн

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Lovers Deep Submarine представляет собой концепцию подводного отеля-подводки, предназначенного для романтических убежищ. Эта необычная конструкция предлагает возможность проживания на глубине океана с приватными романтическими ужинами и интимными видами на морские глубины.

Atlantis The Palm, Дубай

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В Дубае отель Atlantis The Palm предлагает уникальный подводный ресторан Ossiano, где гости могут наслаждаться изысканной кухней в окружении аквариумов с морскими обитателями. Хотя это не полноценная подводная гостиница, ресторан предлагает захватывающий подводный опыт, дополняющий пребывание в этом роскошном курорте.

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