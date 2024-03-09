Самые знаменитые дома-корабли в мире

Представьте себе проживание в роскошном доме, который плавает по водным просторам, обеспечивая неповторимый опыт жизни на воде. Именно такие уникальные и роскошные конструкции домов-кораблей стали объектом внимания многих архитекторов и инженеров. "Рамблер" расскажет про самые известные из них.

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The Floating Seahorse

Этот проект, разработанный компанией Kleindienst Group, представляет собой роскошные плавучие виллы в Дубае. Одним из их самых захватывающих аспектов являются прозрачные полуподводные комнаты, позволяющие жителям наблюдать за жизнью под водой, словно находясь в аквариуме.

Один из ключевых моментов этого проекта — это стремление к сохранению морской среды и охране местных экосистем. The Floating Seahorse создан с учетом этих принципов, используя экологически чистые материалы и технологии, а также способствуя сохранению биоразнообразия морских вод.

Виллы разделены на три уровня, каждый из которых оснащен современными удобствами. Гости могут наслаждаться собственной площадкой для загорания и отдыха на крыше, а также просторными террасами с видом на залив. Кроме того, на территории вилл предусмотрены зоны для барбекю и открытые лаунджи.

WaterNest100

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Дом-корабль, созданный итальянской архитектурной компанией Giancarlo Zema Design Group. Он представляет собой круглый модуль, построенный из устойчивых материалов, таких как древесно-алюминиевый композит. WaterNest100 может быть использован как жилое помещение, офисное пространство или туристический объект.

Внутреннее убранство дома олицетворяет современный стиль и уют. Панорамные окна обеспечивают потрясающий вид на окружающие водные просторы. Интерьеры украшены с использованием натуральных материалов, таких как дерево и стекло. Просторная гостиная, уютные спальни и современная кухня делают проживание на WaterNest100 комфортным и удобным.

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Кроме внушительного дизайна и удобства, WaterNest100 также является экологически устойчивым. Его система энергоснабжения на основе солнечных панелей обеспечивает независимое энергоснабжение, что делает его энергоэффективным и экологически чистым вариантом для жизни или работы на воде.

Arkup

© arkup.com

Американский Arkup представляет собой дом-плавучку, разработанный для роскошного проживания в экологически чистых районах. Дизайн дома сочетает в себе современные архитектурные тренды с функциональностью. Его современные линии и эргономичные формы создают элегантный и стильный облик.

Внутреннее убранство Arkup продумано до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство жильцам. Просторные интерьеры с высокими потолками создают атмосферу свободы и роскоши. Большие панорамные окна обеспечивают потрясающие виды, а использование высококачественных материалов и современной мебели придает дому стильный и современный вид.

Этот проект обладает не только впечатляющим дизайном, но и передовыми технологиями, делающими его энергоэффективным и экологически устойчивым. Одной из ключевых особенностей Arkup является его самообеспечивающая система. Солнечные панели на крыше обеспечивают энергию для дома, а системы сбора дождевой воды гарантируют водоснабжение.

Watervilla de Omval

© plus31architects.com

Watervilla de Omval представляет собой выдающийся жилой комплекс, воплощающий современные тенденции в архитектурном дизайне. Этот проект, расположенный в Амстердаме, предлагает не только роскошное жилье, но и впечатляющие виды на окружающий ландшафт.

Дизайн Watervilla de Omval отличается современным стилем и инновационными решениями. Каждый дом-корабль в комплексе разработан с учетом максимального использования естественного света и просторных открытых площадок. Интерьеры вилл оформлены в современном минималистическом стиле с использованием высококачественных материалов и современных технологий.

Каждая вилла имеет свой собственный доступ к общественным пространствам, таким как набережная и причалы. Жители Watervilla de Omval могут наслаждаться приватностью своего жилища, а также легким доступом к городской инфраструктуре и развлечениям.

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