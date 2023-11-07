Как выглядит самый сюрреалистичный отель в мире

Гостиничный бизнес на сегодняшний день развит, как никогда. К услугам путешественников предлагаются самые разные отели, которые только можно вообразить. Это и подвешенные на деревьях сферические комнаты, и номера в расщелине настоящей горы. Метровые бассейны и роскошные интерьеры сегодня, вероятно, уже мало кого удивят.

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Если вы хотите получить незабываемые эмоции и провести какое-то время в нестандартной локации, но при этом в комфортных условиях и без экстрима, то можно, например, остановить выбор на одном гостиничном доме во Вьетнаме.

Видео дня

Подробнее о том, как он выглядит и чем удивляет туристов, – в материале "Рамблера".

Расположение

Hang Nga Villa, также известная как "Сумасшедший дом", находится во вьетнамском городе Далат. Она была возведена в 1990 году архитектором Дангой Вьетой Нга, дочерью генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама. Несмотря на почти 35-летнюю историю своего существования, место до сих пор пользуется популярностью у путешественников из разных уголков мира. Почему же?

Концепция

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На просторах интернета можно встретить огромное количество фотографий, сделанных как внутри, так и снаружи гостиницы. Она имеет абсолютно уникальный внешний вид, который смело можно назвать сюрреалистичным. При виде здания создается впечатление, что вы перенеслись на страницы сказки, где все персонажи живут в странноватых хижинах.

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Но нет, это реальность, и "Сумасшедший дом" действительно существует. Площадь его территории достигает почти 2000 м² – на ней расположены несколько зданий с винтовыми лестницами, скульптуры животных, причудливая мебель и что-то наподобие сада, заросли которого обвивают всю территорию.

Отель неоднократно отмечался в туристических путеводителях и даже вошел в список 10 самых странных зданий.

Номера

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В номерах вас не будут ждать кровати king size, мраморный пол и шикарный вид на город. Но туристы приезжают сюда вовсе не за этим: их привлекают именно самобытная атмосфера и возможность перенестись в параллельную реальность. Девиз локации можно представить следующих образом: "Никаких прямых линий и никаких прямых углов". Все выглядит так, словно было расплавлено при высоких температурах, а после – заморожено в гротескной форме.

Отзывы

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Туристы после посещения Hang Nga Villa преимущественно остаются в восторге, а в большинстве отзывов восхваляется интерьер локации.