Как выглядит самый необычный отель Канады со сферическими хижинами

Искушенного путешественника сложно чем-то удивить, особенно в современных реалиях. Сегодня отдыхающим предлагаются и роскошные пятизвездочные гостиницы на лучших курортах мира, и тематические отели в самых необычных локациях. При желании и средствах можно провести ночь на высоте птичьего полета в расположенном на скале номере или же в сточной трубе.

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Для тех, кто предпочитает спокойствие и уединение с природой, тоже существуют различные варианты. Так, например, в Канаде есть небольшой, если можно его так назвать, отель, номерной фонд которого фактически состоит их трех сферических хижин, подвешенных на ветках деревьев. Подробности – в материале "Рамблера".

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Локация

Гостиница Free Spirit Spheres находится в глуби леса в Ванкувере. Как пишут владельцы на официальном сайте пункта размещения, отдых здесь позволит насладиться природой в "относительно роскошных условиях". А величие и особая атмосфера местности не оставит никого равнодушным.

Номера

Это тот случай, когда номера заслуживают особого пристального внимания.

freespiritspheres.com

Дольше всех гостей принимает сфера под названием Melody – у нее яркий желтый корпус из стекловолокна с фреской, которая определенно бросается в глаза. Чтобы добраться до комнаты, нужно пройти по небольшому мостику, а затем подняться по нескольким ступенькам, будто бы обвивающим дерево. Интерьер комнаты фактически представляет собой просторную гостиную. В Melody есть пять окон, небольшая раковина, шкафчики для вещей и посуды, а также санузел. Одна ночь в этой сфере обойдется в 375 долларов.

freespiritspheres.com

Eryn была возведена позднее. Она изготовлена из ситхинской ели, также имеет пять окон и все необходимое для комфортного пребывания. За одну ночь в таком номере придется заплатить 355 долларов.

freespiritspheres.com

Наконец, самая новая и дорогая сфера Luna. Она несильно отличается от своих предшественница, однако может похвастаться более современной мебелью и аналогичным внешним видом. Переночевать здесь можно за 395 долларов.

Концепция

По словам владельцев, они решили соорудить такой необычный отель для того, чтобы показать, как экологично можно отдыхать в наши дни, при этом получая от этого истинного удовольствие.

Отзывы

Free Spirit Spheres пользуется большой популярностью у путешественников из самых разных уголков мира. Рейтинг гостиницы на сервисах бронирования жилья стремится к максимально возможной отметке.