Интересные рынки в мире, которые обязательно нужно посетить

На рынки стекаются любители купить нужный товар подешевле и ценители антиквариата, которые только там могут найти по-настоящему ценные вещи, которые не будут стоить слишком дорого.

Яркие и колоритные рынки представляют интерес и для туристов, которые хотят лучше познакомиться с культурой страны. “Рамблер” составил подборку из лучших рынков по всему миру, которые понравятся даже избалованному туристу.

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Чатучак, Таиланд

Именно в этой стране можно отыскать огромное количество разнообразных рынков, однако особое внимание следует уделить Чатучаку, самому большому базару в мире. Его площадь составляет около 11 гектаров, вмещая по 200 тысяч посетителей в сутки. На рынке продается все, что только можно пожелать: свежевыжатые соки, сувениры, антиквариат, винтажные вещи и меха. Чтобы покупатели смогли разобраться в этом многообразии, базар поделен на тематические секторы.

Блошиный рынок, Франция

Еще давно во Франции было множество рынков, которые потом разрослись так сильно, что соединились в одну большую торговую площадку. С этого момента базар работает каждый день и радует посетителей тремя тысячами открытых точек. На блошином рынке можно найти любые старинные вещи: пуговицы, винтажную одежду, столовые приборы, мебель и многое другое.

Темпл Стрит, Гонконг

Этот рынок работает круглосуточно, но жизнь начинает кипеть в нем только ближе к ночи. Владельцы торговых точек зазывают посетителей с улицы, чтобы продать им бытовую технику, сувениры, одежду и прочие товары. На территории рынка также находятся рестораны, массажные салоны и другие развлечения, к которым можно обратиться после шоппинга. А в центре базара стоит храм Тин Хау, который был построен в 19 веке. Вот что говорит о рынке один из туристов:

"Этот рынок это один из способов ознакомится с местным колоритом, огромное количество различных лавок, с широким спектром товаров, включая различные сувениры, картины, посуду, местный текстиль и много всякой местной всячины. Хотя бы ради интереса стоит заглянуть сюда".

Гранд Базар, Турция