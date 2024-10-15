Гостиницы из песка и соли: экзотические отели пустынь и солончаков

Представьте гостиницу, сделанную из песка посреди бескрайних дюн, или отель, возведенный полностью из соли. "Рамблер" сделал подборку таких необычных мест для путешественников.

© booking.com

Отель из соли в Боливии: Palacio de Sal

© booking.com

Palacio de Sal — уникальный отель, расположенный на знаменитом солончаке Уюни в Боливии, одном из крупнейших в мире. Этот отель полностью сделан из соли: стены, мебель и даже кровати. Гостиница не только удивляет своей архитектурой, но и предлагает уютные номера с панорамным видом на бескрайние белоснежные просторы солончака. Пребывание здесь — это возможность полностью погрузиться в тишину и величие природы, вдали от городской суеты.

Песчаные дворцы ОАЭ: Qasr Al Sarab

© booking.com

В сердце пустыни Лива в Объединенных Арабских Эмиратах находится роскошный отель Qasr Al Sarab, который выглядит как настоящий мираж. Этот курорт утопает в бескрайних дюнах, создавая иллюзию сказочного дворца из песка. Построенный в стиле традиционных арабских крепостей отель предлагает путешественникам полный спектр удобств: бассейны, спа-процедуры, прогулки на верблюдах и сафари по пустыне.

Соляной отель в Чили: Atacama Desert Lodge

Пустыня Атакама в Чили известна как одно из самых засушливых мест на планете, и здесь, среди внеземных пейзажей, был создан Atacama Desert Lodge. Этот экзотический отель, частично сделанный из местных материалов, включая соль, предлагает своим гостям незабываемый отдых в одном из самых диких уголков планеты. Здесь можно насладиться ночным небом, покрытым миллионами звезд, благодаря чистоте воздуха и удаленности от светового загрязнения.

Пять отелей в винтажных вагонах поездов, которые перенесут в прошлое

White Desert Camp, Египет

© booking.com

В самом сердце Белой пустыни в Египте находится White Desert Camp — лагерь, в котором можно остановиться, чтобы насладиться уникальными видами известняковых форм и песчаных дюн. Этот кемпинг предлагает роскошные палатки, стилизованные под бедуинские шатры. Белая пустыня известна своими необычными ландшафтами: причудливыми образованиями из мела, которые выглядят как скульптуры, созданные ветром и временем.

Shali Lodge, Оазис Сива, Египет

© booking.com

В одном из самых удаленных оазисов Египта, Сива, расположен Shali Lodge, отель, который буквально врос в солончак и песок окружающей пустыни. Строения отеля сделаны из кершафа — традиционной смеси песка, глины и соли, которую используют местные жители на протяжении веков. Этот материал помогает поддерживать прохладу в жаркие дни и сохраняет тепло ночью.

Ранее мы рассказывали про старые маяки, ставшие уютными отелями.