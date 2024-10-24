Американские синоптики подсчитали, что в японском городе Аомори самые снежные зимы в мире. Высота сугробов здесь может достигать восьми метров! Чтобы передвигаться по окрестностям, местным жителям приходится прорубать настоящие снежные коридоры.

Город Аомори находится на северном побережье японского острова Хонсю. Сейчас здесь проживают около 300 тысяч человек. Влажный климат и гора Хаккода делают эту местность необычайно благоприятной для затяжных и мощных снегопадов. Из года в год жителям Аомори приходится неустанно заниматься уборкой на своих придомовых участках. Так как зимой по городу довольно сложно передвигаться местные власти спроектировали специальные теплые тротуары. Правда, их все равно приходится чистить во время обильных осадков.

К слову, в России самый высокие сугробы можно увидеть на Камчатке. Там средняя высота снежного покрова превышает два метра.

Как выглядит самый снежный город мира — в галерее "Рамблера".