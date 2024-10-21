Огни Исландии: лучшие места для наблюдения за аврорами

Исландия, с ее драматическими пейзажами и минимальным световым загрязнением, — одно из лучших мест в мире для наблюдения за северным сиянием. Увидеть это природное явление можно в зимние месяцы, с конца сентября по апрель. "Рамблер" расскажет про лучшие места в Исландии для наблюдения за северными огнями.

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1. Рейкьявик и окрестности

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Столица Исландии, хоть и освещена, позволяет наблюдать северное сияние в близлежащих темных зонах. Один из таких уголков — полуостров Гротта, где в ясные ночи, вдали от городского света, можно наблюдать световые танцы на небе. Добраться сюда можно на автомобиле или автобусе.

Еще одно удобное место — холм Перлан. Отсюда открывается великолепный панорамный вид на город и окружающие его просторы, и при удачных погодных условиях можно поймать сияние, не уезжая из Рейкьявика.

2. Национальный парк Тингведлир

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Этот исторический парк на границе континентов привлекает туристов не только своим природным и культурным значением, но и уникальными условиями для наблюдения за аврорами. Вдали от населенных пунктов и среди горных массивов Тингведлир является одним из лучших мест, где северное сияние предстает во всей своей красе. Парк находится всего в часе езды на машине от Рейкьявика, что делает его легкодоступным для тех, кто планирует однодневную поездку.

3. Вик и южное побережье

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Деревня Вик, расположенная на черных пляжах, окаймленных вулканическими скалами, — одно из живописнейших мест для наблюдения северного сияния. В это место стоит отправиться не только за впечатляющими видами океана и каменных арок, но и за чистым, свободным от городской засветки небом. Добраться до Вика можно по кольцевой дороге (Route 1), поездка из Рейкьявика занимает около двух с половиной часов. Этот маршрут предлагает потрясающие виды и несколько точек для остановок и наблюдений.

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4. Север Исландии: Акюрейри

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Город Акюрейри и его окрестности славятся минимальным световым загрязнением и ясным небом, особенно в зимние месяцы. Здесь, вдали от больших населенных пунктов, можно увидеть северное сияние почти каждую ясную ночь. Кроме того, сам город и окрестные долины создают прекрасный фон для таких наблюдений. Чтобы добраться до Акюрейри, можно воспользоваться местными авиалиниями, совершив часовой перелет из Рейкьявика, либо совершить восьмичасовую поездку на автомобиле по северным дорогам.

5. Западные фьорды

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Одно из самых удаленных мест Исландии — Западные фьорды — дарит идеальные условия для наблюдения за аврорами. Вдали от городов и туристических центров, эта малонаселенная территория с ее суровыми пейзажами идеально подходит для тех, кто ищет полную тишину и темные ночи. Самым удобным пунктом является городок Исафьордур, до которого можно добраться на автомобиле (примерно 6 часов езды от Рейкьявика) или на внутреннем авиарейсе.

6. Мыс Дирхолей

Этот мыс на южном побережье известен своими драматическими базальтовыми скалами и живописными видами океана. Он становится еще более волшебным в ночное время, когда небо расцвечивается зелеными и фиолетовыми огнями. В отсутствие больших поселений и яркого света этот регион дает отличные шансы на наблюдение северного сияния. Дирхолей находится всего в нескольких километрах от Вика и является удобной остановкой для тех, кто уже направляется на юг страны.

7. Озеро Миватн

Озеро Миватн в северной части Исландии, окруженное вулканическими пейзажами и природными горячими источниками, является еще одной точкой притяжения для охотников за северным сиянием. Эта область привлекает не только своим уникальным рельефом, но и тем, что здесь часто наблюдаются ясные ночи с минимальным световым загрязнением. Добраться до Миватна можно по маршруту от Акюрейри, время в пути — около часа на автомобиле.

Важно помнить, что северное сияние — явление непредсказуемое. Для успешного наблюдения лучше выбирать места с наименьшим количеством света, использовать приложения, отслеживающие солнечную активность, и быть готовым к длительным ожиданиям на морозе.

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