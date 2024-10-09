Скрытые сокровища Латинской Америки, которые должен увидеть каждый

Латинская Америка богата на потрясающие природные места, многие из которых остаются относительно малоизвестными на мировом туристическом радаре. "Рамблер" расскажет про скрытые сокровища, не уступающие по красоте и значимости более популярным местам региона.

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Архипелаг Лос-Рокес, Венесуэла

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Затерянный рай в Карибском море, Лос-Рокес состоит из более 300 островов и коралловых рифов с ослепительно белыми песчаными пляжами и кристально чистой водой. Этот заповедник богат флорой и фауной, здесь обитает множество редких морских птиц, а также черепахи и дельфины. Лос-Рокес привлекает прежде всего любителей водных видов спорта — снорклинг, дайвинг и кайтсерфинг — но остается относительно нетронутым массовым туризмом, благодаря чему сохраняет свою уникальную атмосферу уединённости.

Сьерра-де-ла-Макаarena и река Каньо-Кристалес, Колумбия

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Этот природный феномен, известный как "река пяти цветов", представляет собой редкую и кратковременную картину, которая доступна для посещения только с конца июня по ноябрь. Каньо-Кристалес течет через джунгли Сьерра-де-ла-Макаарена, окрашиваясь в яркие цвета благодаря специфическим водорослям, растущим на ее дне. До этого места можно добраться только на небольшом самолете и пешим походом, что делает его еще более привлекательным для искателей приключений, готовых отправиться в глубину нетронутой природы.

Валье-де-ла-Луна, Чили

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В сердце пустыни Атакама, самой засушливой пустыни в мире, находится Валье-де-ла-Луна — ландшафт, напоминающий поверхность Луны. Местность привлекает ученых, а также путешественников, жаждущих увидеть невероятные дюны, соляные пещеры и каньоны, вырезанные природой на протяжении миллионов лет. Закаты здесь превращают горы в огненные и розовые оттенки, создавая зрелище, которое остается в памяти надолго. Несмотря на близость к туристическому городу Сан-Педро-де-Атакама, Валье-де-ла-Луна остается относительно малолюдным уголком Чили.

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Туманный лес Монтеверде, Коста-Рика

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Это уникальное место, расположенное в горах, является домом для тысяч видов растений и животных, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Лес постоянно окутан облаками, которые насыщают его влагой и создают необычайную экосистему. Среди обитателей Монтеверде — птица кетцаль, считающаяся одной из самых красивых в мире, а также обезьяны, ягуары и сотни видов бабочек. В парке есть подвесные мосты, которые позволяют посетителям гулять на уровне верхушек деревьев, ощущая себя частью этой древней экосистемы.

Парк Ленсойс-Мараньенсес, Бразилия

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Ленсойс-Мараньенсес — это уникальный природный парк, где белоснежные песчаные дюны протягиваются на десятки километров и чередуются с чистыми голубыми лагунами, которые наполняются водой в сезон дождей. Пейзаж здесь напоминает кадры из фантастического фильма — дюны образуют естественные бассейны, где можно купаться в теплой, прозрачной воде. Несмотря на его инопланетный вид, это место не переполнено туристами, поскольку для его посещения необходимо добраться через удаленные уголки Бразилии.

Лост-Сити (Сьюдад-Пердида), Колумбия

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Этот древний город, построенный цивилизацией Тайрона, остается скрытым в густых джунглях Сьерра-Невады. Построенный около 800 года н.э., он был забыт на многие столетия и лишь в 1972 году вновь открыт археологами. Добраться до Лост-Сити можно только пешком, преодолев многодневный трек через джунгли, реки и горы. Эта труднодоступность делает Сьюдад-Пердида не только историческим сокровищем, но и испытанием для настоящих искателей приключений. Здесь до сих пор чувствуется дух древних цивилизаций, и немногие туристы решаются на это путешествие, что делает место особенно уникальным.

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