Пять отелей в винтажных вагонах поездов, которые перенесут в прошлое

Если вы устали от банальных предложений и хотите пережить уникальный опыт, обратите внимание на винтажные отели в старинных поездах. Они позволят окунуться в атмосферу путешествий прошлого. Подробнее о них расскажет "Рамблер".

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1. The Train Hotel, Португалия

Расположенный в самом сердце Лиссабона, The Train Hotel предлагает своим гостям уникальный опыт проживания в старинных поездах, преобразованных в стильные номера. Каждый вагон оформлен в своем уникальном стиле, что создает атмосферу путешествия во времени. Интерьеры вагонов сочетают в себе элементы ретро и современности: от антикварной мебели до современных удобств, таких как бесплатный Wi-Fi и телевизоры с плоским экраном.

Гости могут насладиться прекрасным завтраком в ресторане, где подают блюда португальской кухни. Вечером можно расслабиться с бокалом вина на открытой террасе, окруженной зелеными насаждениями. Станция метро находится всего в нескольких минутах ходьбы, что делает отель идеальной базой для изучения Лиссабона и его окрестностей.

2. Hotel Elma, Хорватия

В этом очаровательном отеле, расположенном на побережье Адриатики, гости могут остановиться в полностью отреставрированных вагонах старинного поезда. Каждый вагон оформлен в ретро-стиле, сохраняя дух прошлого, и предлагает все современные удобства, включая кондиционеры и уютные кровати.

Снаружи отель окружен зелеными садами и ухоженной территорией, где можно насладиться свежим воздухом и тишиной. В непосредственной близости находится пляж, где гости могут заняться водными видами спорта или просто расслабиться под солнечными лучами. Ресторан отеля предлагает разнообразное меню, включая свежие морепродукты и блюда местной кухни, а также авторские коктейли.

3. Ghan Train Hotel, Австралия

Этот уникальный отель находится в австралийской пустыне и предлагает своим гостям возможность остановиться в роскошных вагонах поезда Ghan, который проходит через центральную Австралию. Каждый вагон оформлен с учетом максимального комфорта: просторные номера с панорамными окнами открывают потрясающий вид на пустынный пейзаж.

Гости могут насладиться изысканными блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов, в элегантном ресторане на борту. Также доступны различные экскурсии, чтобы познакомиться с уникальной природой и культурой региона, включая поездки на верблюдах и экскурсии по национальным паркам. Этот отель станет идеальным выбором для тех, кто ищет приключения и хочет насладиться красотой австралийского пейзажа.

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4. Sleeper Train, Великобритания

Старинный поезд Sleeper Train расположен в Лондоне и предлагает своим гостям уникальный опыт проживания в исторических вагонах. Каждый номер оформлен в стиле викторианской эпохи, с антикварной мебелью и элементами декора, что создает атмосферу настоящего железнодорожного путешествия.

Гостям доступны удобства, такие как бесплатный Wi-Fi, телевизоры и мини-бар. Внутри вагона сохранились оригинальные элементы, такие как старинные окна и лампы, что добавляет особый шарм. Утром в уютном ресторане подают завтрак из местных продуктов, а в вечернее время можно насладиться живой музыкой и коктейлями на террасе.

5. The Great Northern Railway Hotel, Канада

Этот отель, расположенный в живописной провинции Альберта, предлагает уникальный опыт проживания в старинных вагонах поезда. Каждый номер оформлен в стиле начала XX века, с антикварной мебелью и современными удобствами, такими как кондиционеры и бесплатный Wi-Fi.

Гостям доступны экскурсии по окружающим природным красотам, включая горные походы, рыбалку и наблюдение за дикой природой. Отель также предлагает спа-услуги, где можно расслабиться после активного дня. В ресторане подают блюда канадской кухни, акцентируя внимание на местных продуктах и традиционных рецептах.

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