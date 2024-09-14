Ночь под землей: пять необычных отелей в пещерах

Что может быть более уникальным и атмосферным, чем ночь, проведенная в пещере? С древних времен люди использовали пещеры как укрытие и жилище, но сегодня они стали еще и захватывающими местами для отдыха. "Рамблер" расскажет про пять отелей, расположенных прямо в скалах.

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1. Hotel Museum Cave (Каппадокия, Турция)

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Этот регион Турции известен своими причудливыми ландшафтами с вулканическими формациями и обширными подземными городами. В Каппадокии можно найти множество пещерных отелей, но Hotel Museum Cave выделяется своим уникальным стилем и атмосферой. Он буквально вырезан в туфе — мягком вулканическом камне. Здесь можно проснуться с видом на воздушные шары, парящие над долиной, и насладиться завтраком на террасе, наслаждаясь удивительными видами.

2. Les Hautes Roches (Белемма, Франция)

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Этот пещерный отель находится на берегу Луары, в известняковых скалах региона Турени. Les Hautes Roches предлагает шикарные номера, выдолбленные в скалах, с панорамными окнами, из которых открывается вид на реку. Каждая комната отличается элегантностью, сочетая каменные стены и современный интерьер. Отель является частью мирового наследия ЮНЕСКО и предоставляет уникальную возможность окунуться в атмосферу французской глубинки, наслаждаясь уединенностью и покоем.

3. La Casa Cueva del Sol (Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания)

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Городок Сетениль-де-лас-Бодегас в Андалусии сам по себе является архитектурным чудом: дома здесь выстроены прямо под гигантскими нависающими скалами. La Casa Cueva del Sol — это отель-пещера, где гости могут почувствовать себя частью древнего мира. Построенный в скале, этот комплекс сохраняет приятную прохладу в жаркие дни, а его уникальное местоположение создает ощущение полной гармонии с природой. Снаружи открывается вид на живописные улочки и белоснежные домики, притулившиеся к скалистым выступам.

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4. Desert Cave Hotel (Кообер-Педи, Австралия)

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Кообер-Педи — город шахтеров, где большая часть населения живет под землей, спасаясь от экстремальной жары австралийской пустыни. Desert Cave Hotel — это один из самых известных подземных отелей в мире. Он предлагает не только номера, вырубленные в песчанике, но и подземные бары, магазины и даже музей. Это идеальное место для тех, кто хочет ощутить полное погружение в подземный мир, не отказываясь от удобств современного отеля. Температура в пещерах всегда остается приятной, несмотря на суровые климатические условия на поверхности.

5. Cuevas de Cañart (Матаррания, Испания)

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Этот бутик-отель расположен в древних пещерах региона Матаррания, которые были преобразованы в комфортабельные и стильные номера. Cuevas de Cañart предлагает роскошное сочетание древней архитектуры и современного дизайна, что создает невероятную атмосферу. Здесь можно найти джакузи, террасы с видом на горы и расслабляющую тишину, прерываемую лишь звуками природы. Это место идеально подходит для тех, кто ищет уединенный отдых вдали от шума городов.

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