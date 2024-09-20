Вулканические отели: жизнь на краю кратера

Представьте утро, когда за окном не привычные виды моря или леса, а величественный кратер вулкана. Земля, из которой когда-то извергались лавовые потоки, сегодня превращена в экзотическое и уникальное место для отдыха. "Рамблер" расскажет про лучшие вулканические отели мира.

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1. Отель "Kilauea Lodge", Гавайи

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Расположенный неподалеку от одного из самых активных вулканов мира — Килауэа, этот отель предлагает захватывающий вид на лавовые поля, которые напоминают о силе природы. "Kilauea Lodge" окружен зеленью тропических лесов, и, несмотря на свою близость к вулкану, это удивительно спокойное и уютное место. Гости могут насладиться термальными источниками, прогуляться по застывшим потокам лавы или отправиться на экскурсию к вершине вулкана. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить экзотику гавайских островов с вулканическим туризмом.

2. "El Cráter Hotel", Эквадор

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"El Cráter Hotel" расположен на высоте 3200 метров на краю потухшего вулкана Пулулауа, одного из немногих обитаемых кратеров в мире. Здесь можно не только остановиться в отеле, но и увидеть уникальное сельское хозяйство, которое ведется прямо на вулканической земле. Виды на зеленую долину кратера и возвышающиеся над облаками вершины Андинских гор создают ощущение, что вы находитесь на краю мира. Это не просто отель, а портал в другой мир — мир природных чудес и тишины.

3. "Lava Lodge", Исландия

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Исландия — страна, известная своими вулканами, термальными источниками и северным сиянием. "Lava Lodge" — это уютный бутик-отель, расположенный рядом с вулканом Катла, одним из крупнейших и самых опасных вулканов Исландии. Отсюда можно отправиться на прогулку к лавовым пещерам или совершить экскурсию по ледникам, которые окружены вулканами. Приятным бонусом станет возможность купаться в термальных источниках с видом на вулканический ландшафт — впечатления от такого отдыха останутся с вами на всю жизнь.

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4. "Hotel Parador", Коста-Рика

Этот роскошный отель находитс на склоне вулкана Ареналь — одного из самых активных вулканов Центральной Америки. Здесь можно увидеть настоящие лавовые потоки, текущие с вершины, особенно ночью, когда раскаленная лава становится видимой из-за своей яркости. Отель предлагает не только комфортабельные номера с видами на вулкан и окружающие тропические леса, но и разнообразные активности: от купания в термальных источниках до приключенческих туров по окрестным джунглям.

5. "Villarrica Volcano Hotel", Чили

"Villarrica Volcano Hotel" расположен на склоне одноименного вулкана в Патагонии. Этот вулкан часто называют "огнедышащим" из-за его периодических извержений, во время которых по его склонам стекают лавовые потоки. Гостиница предлагает не только захватывающие виды на вулкан, но и возможность заняться альпинизмом или спуститься на сноуборде прямо по склону. Вокруг отеля находятся озера и национальные парки, которые делают это место одним из лучших для активного отдыха и изучения вулканических ландшафтов.

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