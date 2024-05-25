Самые опасные места для селфи

Для современных людей путешествие это не только возможность получить новые впечатления для себя, но и повод рассказать об этом друзьям и знакомым. Каждый день миллионы пользователей соцсетей публикуют неисчислимое множество моментов из жизни, пытаясь впечатлить подписчиков. Самые смелые и безбашенные ради лайков порой забираются в такие места, от которых не просто захватывает дух, но и становится по-настоящему страшно за жизнь.

Редакторы портала Inmyroom.ru составили список самых опасных туристических мест для селфи в мире.

Кадры, которые лучше не повторять — в галерее "Рамблера".