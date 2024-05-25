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Самые опасные места для селфи

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Валун Кьерагболтен непостижимым образом застрял расщелине на высоте 984 метра на краю горы Кьераг в Люсе-фьорде, в Норвегии. Этот камень так и манит туристов для селфи.
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Валун Кьерагболтен непостижимым образом застрял расщелине на высоте 984 метра на краю горы Кьераг в Люсе-фьорде, в Норвегии. Этот камень так и манит туристов для селфи. 
© Wikipedia Commons
Дом на дереве с качелями, расположенный в городке Баньос в Эквадоре, подарит вам не только красивые фотографии, но и ответит на не самый важный вопрос в жизни: "Что чувствует человек зависнув на высоте 2,6 километров?".
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Дом на дереве с качелями, расположенный в городке Баньос в Эквадоре, подарит вам не только красивые фотографии, но и ответит на не самый важный вопрос в жизни: "Что чувствует человек зависнув на высоте 2,6 километров?". 
© Соцсети
"Купель дьявола" находится на вершине водопада Виктория в Южной Африке. Здесь можно не только искупаться в паре метрах от обрыва, но и насладиться прекрасными видами.
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"Купель дьявола" находится на вершине водопада Виктория в Южной Африке. Здесь можно не только искупаться в паре метрах от обрыва, но и насладиться прекрасными видами.  
© Соцсети
Скала "Картофельный чипс", вблизи Сан-Диего, США называется так благодаря невероятно тонкому выступу ищогнутой формы над обрывом. На самом деле на фото человек не висит, а лежит. Несмотря на это, фотографироваться там все еще опасно.
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Скала "Картофельный чипс", вблизи Сан-Диего, США называется так благодаря невероятно тонкому выступу ищогнутой формы над обрывом. На самом деле на фото человек не висит, а лежит. Несмотря на это, фотографироваться там все еще опасно.  
© Соцсети

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Сделать селфи над обрывом на высоте можно и в Китае. Несмотря на то, что дорога на горе Хуашань уже давно превратилась в развлечение для туристов, это место выглядит крайне опасным для позирования на камеру.
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Сделать селфи над обрывом на высоте можно и в Китае. Несмотря на то, что дорога на горе Хуашань уже давно превратилась в развлечение для туристов, это место выглядит крайне опасным для позирования на камеру.  
© Соцсети
Скала "Язык Тролля" на горе Скьеггедаль в Норвегии привлекает туристов своими невероятными видами. Каменный выступ возвышается над озером Разенган на высоте 700 метров.
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Скала "Язык Тролля" на горе Скьеггедаль в Норвегии привлекает туристов своими невероятными видами. Каменный выступ возвышается над озером Разенган на высоте 700 метров.  
© Соцсети
Самая опасная пешеходная тропа в мире в Эль Каминито дель Рей в Испания точно нельзя назвать развлечением для слабонервных. Тем не менее ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы сделать эффектные фото.
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Самая опасная пешеходная тропа в мире в Эль Каминито дель Рей в Испания точно нельзя назвать развлечением для слабонервных. Тем не менее ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы сделать эффектные фото. 
© Соцсети
Скальный выступ над обрывом Педра-до-Телеграфо, расположенный недалеко от Рио-де-Жанейро стал одним из самых популярных мест для созлания экстримальных селфи. На самом деле достопримечательность находится лишь в метре от земли.
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Скальный выступ над обрывом Педра-до-Телеграфо, расположенный недалеко от Рио-де-Жанейро стал одним из самых популярных мест для созлания экстримальных селфи. На самом деле достопримечательность находится лишь в метре от земли.  
© Соцсети
Пустыня Данакиль в Эфиопии выглядит так, словно там открылся портал на другую планету. Пейзажи ядовитого зеленого цвета, действующие вулканы, серные испарения без сомнений добавят вашим снимкам экстрима. Тем не менее здесь путешественникам следует быть крайне аккуратными, ведь это место по своей природе опасно для здоровья человека.
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Пустыня Данакиль в Эфиопии выглядит так, словно там открылся портал на другую планету. Пейзажи ядовитого зеленого цвета, действующие вулканы, серные испарения без сомнений добавят вашим снимкам экстрима. Тем не менее здесь путешественникам следует быть крайне аккуратными, ведь это место по своей природе опасно для здоровья человека. 
© Соцсети

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Дорога дорогу к базовому лагерю горы Киштвар-Кайлаш в Гималаях считается одной из самых опасных в мире. Обрывы и потенциальные оползни могут стоить жизни любителям сделать там эфектное селфи.
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Дорога дорогу к базовому лагерю горы Киштвар-Кайлаш в Гималаях считается одной из самых опасных в мире. Обрывы и потенциальные оползни могут стоить жизни любителям сделать там эфектное селфи.  
© Соцсети

Для современных людей путешествие это не только возможность получить новые впечатления для себя, но и повод рассказать об этом друзьям и знакомым. Каждый день миллионы пользователей соцсетей публикуют неисчислимое множество моментов из жизни, пытаясь впечатлить подписчиков. Самые смелые и безбашенные ради лайков порой забираются в такие места, от которых не просто захватывает дух, но и становится по-настоящему страшно за жизнь.

Редакторы портала Inmyroom.ru составили список самых опасных туристических мест для селфи в мире.

Кадры, которые лучше не повторять — в галерее "Рамблера".

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