Самое жуткое место в мире: как выглядит "Остров Кукол"

Небольшой остров недалеко от Мехико получил неофициальное звание самого самого жуткого места в мире.

Страшная история "Острова Кукол" началась в 1950 году, когда в одном из каналов Сочимилько обнаружили тело маленькой девочки. Полицейские начали расследование, но не обнаружили никаких намеков на криминальный характер смерти ребенка.

Спустя некоторое время один из местных жителей деревни Джулиан Сантана нашел на улице брошенную старую куклу. Мужчина решил отвезти ее на небольшой остров в память об утопленнице. Чуть позже Сантана нашел еще одну игрушку и вновь повторил свой странный обряд. Впоследствии Джулиан стал собирать выброшенные куклы и свозить их в это место, а вскоре и вовсе переехал туда сам. Почти 40 лет он вел жизнь затворника наедине с сотнями старых кукол.

В 1991 году об "Острове Кукол" узнали другие местные жители. Новость о странном хобби мужчины прогремела в СМИ. Оказалось, что жуткое место не только не отталкивал людей, но даже наоборот, стал одной из знаковых точек для местного туризма. Путешественники со всего мира начали привозить на “Остров Кукол” старые игрушки.

Джулиан Сантана трагически погиб в 2001 году. Мужчина утонул в одном из каналов Сочимилько.