Самые лучшие пляжи мира
Для большинства туристов из северного полушария именно пляжный отдых является наиболее излюбленным. Недаром, самыми популярными курортами считаются те, которые могут предоставить путешественникам не только осмотр достопримечательностей, но и чистое лазурное море с белым песком. Правда у этого правила есть исключения.
Так, эксперты сервиса Tripadvisor на основе десятков миллионов отзывов пользователей определили, какие пляжи являются лучшими в мире.
10 самых популярных пляжей планеты - в галерее "Рамблера".
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