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Самые лучшие пляжи мира

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Первую строчку рейтинга занял пляж Байя-ду-Санчо на острове Фернанду-ди-Норонья у северо-восточного побережья Бразилии в 300 км от материка. Место привлекает туристов чистой бирюзовой водой, яркой подводной жизнью и живой природой. Правда чтобы туда добраться, придется хорошенько потратиться.
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Первую строчку рейтинга занял пляж Байя-ду-Санчо на острове Фернанду-ди-Норонья у северо-восточного побережья Бразилии в 300 км от материка. Место привлекает туристов чистой бирюзовой водой, яркой подводной жизнью и живой природой. Правда чтобы туда добраться, придется хорошенько потратиться.  
© dreamstime.com
Игл-Бич (Eagle Beach) на карибском острове Аруба может похвастаться идеальным белым песком и почти идеальными морскими видами.
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Игл-Бич (Eagle Beach) на карибском острове Аруба может похвастаться идеальным белым песком и почти идеальными морскими видами. 
© dreamstime.com
Австралийский пляж Кейбл-Бич (CableBeach) считается одним из самых протяженных в мире. Правда, здесь следует быть осторожными из-за крокодилов, отдыхающих по соседству.
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Австралийский пляж Кейбл-Бич (CableBeach) считается одним из самых протяженных в мире. Правда, здесь следует быть осторожными из-за крокодилов, отдыхающих по соседству. 
© dreamstime.com
Единственным пляжем в списке не пригодным для купания стал исландский Рейнисфьяра (Reynisfjara). Черный песок и невероятные виды делают это место по-настоящему уникальным.
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Единственным пляжем в списке не пригодным для купания стал исландский Рейнисфьяра (Reynisfjara). Черный песок и невероятные виды делают это место по-настоящему уникальным. 
© dreamstime.com

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Пляж Грейс-Бэй (GraceBay) на островах Тёркс и Кайкос называют райским. И не зря. Местные кристально-бирюзовые теплые воды мало кого могут оставить равнодушными.
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Пляж Грейс-Бэй (GraceBay) на островах Тёркс и Кайкос называют райским. И не зря. Местные кристально-бирюзовые теплые воды мало кого могут оставить равнодушными. 
© dreamstime.com
Прайя-да-Фалезия (Praiada Falesia) в Португалии прославился среди путешественников благодаря разноцветным скалам.
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Прайя-да-Фалезия (Praiada Falesia) в Португалии прославился среди путешественников благодаря разноцветным скалам. 
© dreamstime.com
Инлийский пляж Радханагар (Radhanagar) на острове Хавлок получил высокую оценку благодаря невероятным закатам.
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Инлийский пляж Радханагар (Radhanagar) на острове Хавлок получил высокую оценку благодаря невероятным закатам. 
© dreamstime.com
Кроличий пляж (Spiaggia dei Conigli) на Сицилии занял восьмое место рейтинга.
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Кроличий пляж (Spiaggia dei Conigli) на Сицилии занял восьмое место рейтинга. 
© dreamstime.com
Пляж Варадеро (Varadero) на Кубе стал девятым.
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Пляж Варадеро (Varadero) на Кубе стал девятым. 
© dreamstime.com

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Замыкает рейтинг пляж Каанапали — Мауи (Ka’anapali Beach) на Гавайях.
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Замыкает рейтинг пляж Каанапали — Мауи (Ka’anapali Beach) на Гавайях. 
© dreamstime.com

Для большинства туристов из северного полушария именно пляжный отдых является наиболее излюбленным. Недаром, самыми популярными курортами считаются те, которые могут предоставить путешественникам не только осмотр достопримечательностей, но и чистое лазурное море с белым песком. Правда у этого правила есть исключения.

Так, эксперты сервиса Tripadvisor на основе десятков миллионов отзывов пользователей определили, какие пляжи являются лучшими в мире.

10 самых популярных пляжей планеты - в галерее "Рамблера".

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