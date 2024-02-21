Температура воздуха на Западе Китая побила 64-летний рекорд

Китайский Новый год принес жителям Поднебесной неприятный сюрприз. Вместо благополучия и счастья праздник ознаменовался рекордно низкими температурами. Об этом сообщает Reuters.

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В западном регионе Китая Синьцзяне температура опустилась до -52,3 градуса по Цельсию. В последний раз настолько суровая погода приходила в эти края в 1960 году. Тогда градусники показывали -51,5.

По вине холодов и ледяного дождя многие путешественники, возвращающиеся домой после празднования Нового года, застряли в пути. Речь идет как о пассажирах поездов, так и об автомобилистах.