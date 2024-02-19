Эксперт рассказала, почему россиянкам не стоит знакомиться с китайцами

Эксперт Мостовая рассказала, почему россиянкам не стоит знакомиться с китайцами
Девушка из России будет в Китае в центре внимания, однако далеко не все китайцы знакомятся с россиянками, имея серьезные намерения. Об этом рассказала работающая в китайской фирме и ведущая проект о китайской культуре «Серый Мокко» Анна Мостовая.
По ее словам, довольно часто интерес к россиянкам в Китае вызван исключительно тем, что они иностранки. Часть молодых людей стремится лишь похвастаться перед знакомыми близкими отношениями с девушкой из-за рубежа, и не планирует с ними чего-то серьезного. Мостовая призналась, что сталкивалась с этим.
На такие цели может указывать то, что парень уже после пары свиданий и одного поцелуя засыпает девушку признаниями в любви и хочет познакомить со своей семьей.
У некоторых китайцев есть стереотип относительно того, что девушки из постсоветских стран «довольно доступны» и с ними можно говорить вульгарно и пошло, задавать им неприличные вопросы на первом же свидании. Подобным хамам Мостовая призвала отказывать сразу.
При этом если есть уверенность, что уроженец Поднебесной серьезно настроен на отношения, Мостовая посоветовала брать инициативу в свои руки из-за частого стеснения китайских парней, передает «Мослента».
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