Власти Хайнаня создадут на кольцевом шоссе 100 пунктов сервиса для велотуристов

Власти южнокитайской провинции Хайнань планируют создать на опоясывающем остров новом кольцевом шоссе 100 сервисных пунктов для любителей путешествовать на велосипеде. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

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По его сведениям, спортассоциации велосипедистов существуют в большинстве ключевых административных единиц Хайнаня. На острове насчитывается 13 подобных организаций провинциального, городского и уездного уровня. Кроме того, там имеется более 30 велоклубов, примерно 50 профильных магазинов и сервис-центров.

Согласно подсчетам авторов портала, за IV квартал 2023 года, а также в начале минувшего января провинция организовала более 20 соревнований для велосипедистов. К этим состязаниям, как утверждается, регулярно присоединяются свыше 100 тыс. постоянных участников.

Руководитель велосипедного сегмента Ассоциации туризма провинции Хайнань Сюй Вэй подтвердил, что на острове уже оборудованы 15 из 100 указанных пунктов сервиса.

"Они позволяют решить различные проблемы, которые могут возникнуть при поездке на велосипеде - это замена деталей, подкачка колес, потребность в простом ремонтном оборудовании, - пояснил он. - Кроме того, там можно набрать питьевой воды, запастись питательными продуктами".

Как подчеркнул Сюй Вэй, подобные объекты обслуживания призваны обеспечить велосипедистам безопасное и удобное путешествие. Туристам уже предлагают воспользоваться велосервисом в северной части острова, где есть карликовые вулканы, а также на западном побережье - там, куда отдыхающие едут полюбоваться закатом на море. В этих пунктах можно не только отдохнуть, но и взять в аренду велосипед и даже остановиться на ночлег.