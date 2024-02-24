$92.75+0.31100.44+0.55
Почта

Самые необычные здания в мире

Slide 1 of 11
Piano House - создали студенты архитектурного факультета Хефейского технологического университета и дизайнеры компании Huainan Fangkai Decoration Project Co по заказу местных властей. Так правительству с помощью смелого проекта удалось привлечь туристов и жителей страны в новый развивающийся район.
1/9
Piano House - создали студенты архитектурного факультета Хефейского технологического университета и дизайнеры компании Huainan Fangkai Decoration Project Co по заказу местных властей. Так правительству с помощью смелого проекта удалось привлечь туристов и жителей страны в новый развивающийся район. 
© designingbuildings.co.uk
Kubuswoning - творение архитектора Пита Блома, который построил несколько необычных домов в 1984 году в Роттердаме и Хелмонде. Большинство зданий являются жилыми, тем не менее, путешественники могут остановиться в одном из хостелов и на себе ощутить невероятную атмосферу района.
2/9
Kubuswoning - творение архитектора Пита Блома, который построил несколько необычных домов в 1984 году в Роттердаме и Хелмонде. Большинство зданий являются жилыми, тем не менее, путешественники могут остановиться в одном из хостелов и на себе ощутить невероятную атмосферу района. 
© dreamstime.com
При первом взгляде Krzywy Domek похож на отредактированную в редакторе фотографию. Здание построено в 2004 году архитекторами Шотинским и Залевским в городе Сопоте. Krzywy Domek не имеет углов, ровных мест, его двери и окна ассиметричны, а стены причудливо изогнуты.
3/9
При первом взгляде Krzywy Domek похож на отредактированную в редакторе фотографию. Здание построено в 2004 году архитекторами Шотинским и Залевским в городе Сопоте. Krzywy Domek не имеет углов, ровных мест, его двери и окна ассиметричны, а стены причудливо изогнуты. 
© dreamstime.com
Каким крутым может быть здание публичной библиотеки знают жители Канзас Сити. Учреждение спроектировано в виде гигантской книжной полки, на которой расположились «Властелин колец», «Ромео и Джульетта», «100 лет одиночества» и другие великие произведения классиков мировой литературы.
4/9
Каким крутым может быть здание публичной библиотеки знают жители Канзас Сити. Учреждение спроектировано в виде гигантской книжной полки, на которой расположились «Властелин колец», «Ромео и Джульетта», «100 лет одиночества» и другие великие произведения классиков мировой литературы. 
© dreamstime.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Casa do Penedo - творение архитектора Витор Родригиша. Этот дом был построен в 1974 году на севере Португалии в горной местности. Здание состоит из четырех огромных валунов и органично вписывается в окружающий пейзаж. Варсоедствий местечко стало настолько популярным среди туристов, что семье архитектора пришлось из него съехать.
5/9
Casa do Penedo - творение архитектора Витор Родригиша. Этот дом был построен в 1974 году на севере Португалии в горной местности. Здание состоит из четырех огромных валунов и органично вписывается в окружающий пейзаж. Варсоедствий местечко стало настолько популярным среди туристов, что семье архитектора пришлось из него съехать.  
© dreamstime.com
Organic House - проект архитектора Хавьера Сеносиайна. Дом был построен в Мексике в 1984 году и представляет собой землянку. Несмотря на то, что большая часть помещений скрыта под землей Organic House благодаря огромным окнам в стиле иллюминаторов помещение совсем не похоже на темную нору.
6/9
Organic House - проект архитектора Хавьера Сеносиайна. Дом был построен в Мексике в 1984 году и представляет собой землянку. Несмотря на то, что большая часть помещений скрыта под землей Organic House благодаря огромным окнам в стиле иллюминаторов помещение совсем не похоже на темную нору.  
© Соцсети
Nautilus - другое творение Хавьера Сеносиайна. На этот раз архитектор вдохновлялся стихией воды и построил дом в виде огромного моллюска.
7/9
Nautilus - другое творение Хавьера Сеносиайна. На этот раз архитектор вдохновлялся стихией воды и построил дом в виде огромного моллюска. 
© Соцсети
Bubble House - дом французского модельера Пьера Кардена, построенный в 1989 по проекту архитектора Антти Ловага. Здание спроектировано в форме пузырей, напоминающих внутри древние пещеры.
8/9
Bubble House - дом французского модельера Пьера Кардена, построенный в 1989 по проекту архитектора Антти Ловага. Здание спроектировано в форме пузырей, напоминающих внутри древние пещеры. 
© Соцсети
Lucid Stead - зеркальный дом, построенный в национальном парке Джошуа-Три американским художником Филиппом К. Смитом. Здание спроектировано так, чтобы давать посетителям иллюзию прозрачности. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов ради эффектных фото.
9/9
Lucid Stead - зеркальный дом, построенный в национальном парке Джошуа-Три американским художником Филиппом К. Смитом. Здание спроектировано так, чтобы давать посетителям иллюзию прозрачности. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов ради эффектных фото. 
© Соцсети

Архитектура — искусство и наука строить. Мы все хорошо знакомы с великими творениями строителей античность, слава которых продолжает оставаться недостижимой на протяжении тысячелетий. Сейчас, когда человечество научилось возводить грандиозные и невероятные здания высотой в сотни метров, обывателя стало сложно удивить архитектурными изысками. Тем не менее в мире существуют пусть и не такие величественные, но не менее интересные работы современных мастеров строительства.

Встречайте, самые необычные здания в мире — в галерее «Рамблера».

Отдых за границей
Фото
Рамблер: главные новости