Самые необычные здания в мире

Архитектура — искусство и наука строить. Мы все хорошо знакомы с великими творениями строителей античность, слава которых продолжает оставаться недостижимой на протяжении тысячелетий. Сейчас, когда человечество научилось возводить грандиозные и невероятные здания высотой в сотни метров, обывателя стало сложно удивить архитектурными изысками. Тем не менее в мире существуют пусть и не такие величественные, но не менее интересные работы современных мастеров строительства.