Весной планируется возобновить прямое авиасообщение с Иорданией

Власти Иордании рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения с Россией весной текущего года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

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В прошлом году поток туристов из России в Иорданию превысил значения 2022 года, но все еще далек от объемов допандемийного 2019 года. Для повышения спроса планируется наладить авиасообщение и активизировать рекламную кампанию отдыха на иорданских курортах.

"Сейчас один из самых удобных вариантов перелета в Иорданию для туристов из России – рейсы Jazeera Airways из Москвы в Амман со стыковкой в Кувейте", – приводятся слова представителя Управления по туризму Иордании Мажда Абу-Аркуба.

Особой популярностью у российских туристов пользуются Акаба и Петра. Что касается гостиниц, то россияне отдают предпочтение отелям высокого класса и останавливаются, например, в Hyatt и Al Manara.