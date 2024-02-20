Турецкие отельеры рассказали, кто составит конкуренцию россиянами летом

Отельеры Турции озвучили свои прогнозы по туристическому потоку в страну этим летом. Предполагается, что отдыхающие из Германии и Великобритании составят конкуренцию россиянам, сообщает "Турпром".

© Unsplash

Представители отрасли считают, что турецкие курорты по-прежнему будут излюбленным направлениям для отдыха среди жителей России. Однако особые надежды возлагается на пребывание в местных гостиницах немцев и англичан.

"Думаю, в этом году немцы обгонят российский рынок при нормальных обстоятельствах", – высказался президент Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу.

Стоит отметить, что аналогичные прогнозы озвучивались и в начале прошлого сезона. Они объяснялись значительным ростом цен на отдых в отелях Турции.