$92.35-0.0699.56+0.07
Почта

Гавайи планируют ввести для туристов климатический налог

Гавайи считаются настоящим туристическим раем: теплая погода, песчаные пляжи и вкусная еда. Однако есть вероятность, что скоро путешественникам придется доплачивать за посещение этого прекрасного места.

Гавайи планируют ввести для туристов климатический налог
© Рамблер

The Economic Times пишет, что власти штата США планируют ввести климатический налог для туристов. Он будет равен 25$.

В сообщении указано, что ранее такая же практика показала свою эффективность в Италии, Греции и Новой Зеландии.

«Отдых на 5+»: названы главные преимущества поездок на Занзибар

Все средства пойдут на очищение пляжей и понижение уровня риска возникновения лесных пожаров.

Ранее «Рамблер» писал о том, чем может удивить столица Кубы.

Отдых за границей