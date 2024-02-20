Гавайи планируют ввести для туристов климатический налог

Гавайи считаются настоящим туристическим раем: теплая погода, песчаные пляжи и вкусная еда. Однако есть вероятность, что скоро путешественникам придется доплачивать за посещение этого прекрасного места.

The Economic Times пишет, что власти штата США планируют ввести климатический налог для туристов. Он будет равен 25$.

В сообщении указано, что ранее такая же практика показала свою эффективность в Италии, Греции и Новой Зеландии.

Все средства пойдут на очищение пляжей и понижение уровня риска возникновения лесных пожаров.