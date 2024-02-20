«Отдых на 5+»: названы главные преимущества поездок на Занзибар

Туристы, которые едут на Занзибар, могут совместить отдых с путешествием на сафари. Можно добраться до самой Танзании на самолете либо на пароме. Дорога займет много времени, но оно того стоит. Там очень много сафари-парков, где можно увидеть самых популярных животных — жирафов, слонов, львов. На Занзибаре можно поехать на различные экскурсии: поплавать с дельфинами, есть озеро с большими черепахами, с которыми также можно поплавать. Можно сделать потрясающие фотографии в окружении сотен черепах, дайвинг, посещение рыбацких деревень, — сказала Ансталь.