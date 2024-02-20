Чем может удивить столица Кубы

Столица Кубы умеет поражать. Это город контрастов. Здесь величественность соседствует с нищетой. Это заметно даже в центре Гаваны. Возле современных зданий, а это чаще всего гостиницы, легко можно найти значительно более красивые исторические постройки, с колоннами, но в ужасном состоянии, с осыпающейся краской, отсутствующими окнами, а то и дырами в стенах. Впрочем, тут все же стараются поддерживать порядок, что сложно сказать о районах в стороне от центра города. Чистенькие здания на побережье - большая редкость, многие дома заброшены. А в тех, где живут люди, можно заметить наклеенные на стекла полосы бумаги, как это делали во время войны для защиты от звуковых ударов. В Гаване это насущная необходимость, море здесь бурное, волны постоянно бьют берег, окатывая брызгами мимо проезжающие автомобили.

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Авто - еще одна особенность Гаваны. Фактически на дорогах расположен музей автомобилестроения. Тут вполне себе резво бегают модели, которые бы в любой другой стране мира были признаны ценными экспонатами, с них бы только пыль смахивали. А в столице Кубы это обычное средство передвижения. Мне на глаза попадались старые "Волги", те самые, что должны были когда-то с выступающими оленями. В России они давно превратились в редкость, но не на Кубе.

То же самое можно сказать о представителях американского автопрома - Ford, Chevrolet, Cadillac 1940-1960-х годов, то есть периода до того, как США объявили экономическую блокаду Острову свободы. Кубинцы ими пользуются наравне с вполне современными моделями. А выглядят они гораздо привлекательнее. Прекрасный способ привлечь туристов.

Туристов, кстати, в Гаване полно. Они бродят по улицам, их катают на ретроавтомобилях или конных повозках, они сидят в барах, впитывая особую атмосферу. До сих пор функционируют заведения, где бывал Эрнест Хемингуэй, кстати, единственный человек, который родился не на Кубе, но смог получить гражданство республики.