Национальный парк Вашловани – удивительное место на востоке Грузии, поражающее своей первозданной красотой. Он раскинулся на площади более 250 квадратных километров, большая часть которых относятся к охраняемым заповедным зонам.

Ландшафт Вашловани напоминает инопланетные просторы – настолько он необычен для данной местности.

Природа парка разнообразна и уникальна. Здесь можно увидеть как густые широколиственные леса на равнинной местности, так и высокогорные степи, каньоны с обнажениями разноцветных пород и даже настоящую полупустыню по мере приближения к азербайджанской границе.

Флора Вашловани богатейшая – здесь произрастает более 600 видов растений, многие из которых эндемичны для Грузии. Это инжир, вишня, фисташка, различные виды кленов, груши и многое другое.

Фауна также разнообразна – в парке обитают кабаны, зайцы, ежи, волки, лисицы, шакалы, газели, хорьки.