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Почему многим туристам не подойдет отдых в Индии: видео

Индия – удивительная страна с богатейшей историей и культурой, которая привлекает туристов со всего мира. На протяжении веков здесь формировалась уникальная архитектура, религия, искусство и литература.

Однако, несмотря на все достопримечательности, Индия вряд ли подойдет для спокойного отдыха

Дело в том, что эта страна перенаселена – здесь проживает более миллиарда человек. Из-за огромной численности населения на улицах индийских городов всегда многолюдно, шумно и хаотично. А пробки на дорогах – обычное дело.

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Кроме того, уровень жизни большинства индийцев довольно низок, поэтому на улицах часто можно увидеть нищих и трущобы. Всё это создаёт напряженную атмосферу, которая вряд ли располагает к отдыху.

Ранее «Рамблер» писал о том, куда съездить отдохнуть в тепло, чтобы не разориться.

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