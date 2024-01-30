Индия – удивительная страна с богатейшей историей и культурой, которая привлекает туристов со всего мира. На протяжении веков здесь формировалась уникальная архитектура, религия, искусство и литература.

Однако, несмотря на все достопримечательности, Индия вряд ли подойдет для спокойного отдыха

Дело в том, что эта страна перенаселена – здесь проживает более миллиарда человек. Из-за огромной численности населения на улицах индийских городов всегда многолюдно, шумно и хаотично. А пробки на дорогах – обычное дело.

Кроме того, уровень жизни большинства индийцев довольно низок, поэтому на улицах часто можно увидеть нищих и трущобы. Всё это создаёт напряженную атмосферу, которая вряд ли располагает к отдыху.