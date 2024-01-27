Куда съездить отдохнуть в тепло, чтобы не разориться

Планирование отпуска — задача не из легких, особенно когда нужно уложиться в ограниченный бюджет.

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В этой статье "Рамблер" предложит доступные варианты отдыха для граждан России.

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Таиланд

Таиланд привлекает тысячи туристов со всего мира своими экзотическими островами и удивительными природными ландшафтами. Вы можете насладиться солнечными ваннами на пляжах Пхукета или Краби, покататься на джипах по джунглям Ко Самуи или посетить древние храмы Бангкока. Культура Таиланда также знаменита своей вкусной кухней и традиционным массажем. Кроме того, Таиланд предлагает широкий спектр развлечений и активного отдыха, включая дайвинг, сноркелинг, рафтинг и даже слоновую езду.

Стоимость авиабилетов из Москвы, например, в Бангкок начинается от 30 000 рублей в одну сторону. Цены на проживание в отелях варьируются в зависимости от уровня комфорта и местоположения, начиная от 1500 рублей за ночь в бюджетных вариантах.

Испания

В Испании вы можете посетить знаменитые работы Гауди в Барселоне, погулять по живописным улочкам Старого города в Мадриде и побродить по потрясающим архитектурным произведениям в Севилье. Испания также славится своими музеями и предлагает великолепные возможности для отдыха на побережье. Вы сможете насладиться солнцем и морем на пляжах Коста-дель-Соль или поплавать в бирюзовых водах Майорки. Кухня Испании также заслуживает особого внимания, ведь здесь вы сможете попробовать аутентичные тапас и вина.

Минимальная стоимость авиабилетов из Москвы до Барселоны или равна 15 000 рублей в одну сторону. Стоимость одной ночи в отелях варьируются от 2000 рублей за ночь в бюджетных вариантах.

Греция

Греция является колыбелью западной цивилизации с богатой историей, которую можно увидеть в древних архитектурных памятниках, таких как Акрополь в Афинах, Древний Олимпийский комплекс или храм Посейдона в Кап Сунионе. Вы можете также посетить знаменитые острова Санторини и Миконос, где вас ждут потрясающие виды, роскошные курорты и живописные белоснежные домики. Кроме того, вы сможете насладиться свежими фетой, муссака, оливками и великолепным греческим вином.

Стоимость авиабилетов из Москвы до Афин стартует от 15 000 рублей в одну сторону. Цены на проживание в отелях на островах Греции начинаются от 2000 рублей за ночь в бюджетных вариантах до пяти тысяч рублей в отелях роскошных курортов.

Турция

Турция является уникальным сочетанием восточных и западных влияний, что делает ее уникальным местом для отдыха. Здесь вы сможете посетить исторические памятники, такие как Стамбульский Султанахмет, Храм Артемиды в Эфесе или памятники Города Помпеи в Памуккале. Турция также славится своими пляжами, особенно на побережье Эгейского и Средиземного морей. Поднявшись на воздушный шар над Каппадокией, вы сможете увидеть уникальные скальные образования и атмосферу сказочных городов.

Заплатить за авиабилет из Москвы до Стамбула или Анталии придется от 10 000 рублей в одну сторону. Ночь в бюджетном отеле обойдется в среднем в 1500 рублей.

Египет

Египет предлагает своим посетителям не только потрясающий отдых на белоснежных пляжах Красного моря, но и богатую древнюю историю. Здесь вы можете посетить древние пирамиды Гизы, долину царей в Луксоре и храмы в Карнаке. Не забудьте также совершить круиз по Нилу, чтобы насладиться пейзажами живописных деревень и археологических артефактов. Египет также предлагает отличные возможности для любителей дайвинга и сноркелинга, ведь подводный мир Красного моря является одним из самых разнообразных и красивых в мире.

Купить билет на самолет из Москвы до Каира или Хургады можно за 17 000 рублей в одну сторону. А забронировать отель можно бюджетно — всего за 1000 рублей за ночь.