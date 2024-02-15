В горах Дагестана, на высоте почти 1500 метров над уровнем моря, расположен удивительный аул-призрак Гамсутль. Это поселение имеет очень интересную и печальную историю, из-за которой его прозвали дагестанским Мачу-Пикчу.

Последний житель поселка скончался в 2015 году, и с тех пор в Гамсутле никто не живет. Но всего каких-то сорок лет назад в ауле действовали магазины и небольшая больница. Однако уже к 1983 году в Гамсутле оставалось всего 10 местных жителей. По словам очевидцев, люди стали покидать это место в поисках работы и более комфортных условий для жизни.

Сегодня Гамсутль представляет собой действительно жутковатое и в то же время завораживающее зрелище. Аул полностью заброшен и значительно разрушен, из земли торчат лишь редкие фрагменты домов, которые когда-то были частью целых улиц.

В XIX веке это место даже использовалось как ссылка – здесь, на высоте полутора километров над уровнем моря, располагалась тюрьма. Сюда известный имам Шамиль ссылал различных преступников и иных неугодных ему людей.