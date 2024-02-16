В популярном парке развлечений появится аттракцион высотой в 18 метров

В стиле компании Alton Towers детали последнего аттракциона, получившего название Project Ocean, держатся в строжайшем секрете. Но местные СМИ смогли выяснить некоторые подробности, исходя из заявки, которую компания подала в окружной совет Стаффордшир-Мурлендс.

Кроме того, что аттракцион будет располагаться на бетонной конструкции и быть высотой в 18 метров, известно, что Тогда элементы оформления будут расположены по обе стороны от конструкции.