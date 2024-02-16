В популярном парке развлечений появится аттракцион высотой в 18 метров
Всемирно известный тематический парк Alton Towers в Великобритании подал заявку на строительство аттракциона высотой 18 метров.
В стиле компании Alton Towers детали последнего аттракциона, получившего название Project Ocean, держатся в строжайшем секрете. Но местные СМИ смогли выяснить некоторые подробности, исходя из заявки, которую компания подала в окружной совет Стаффордшир-Мурлендс.
Кроме того, что аттракцион будет располагаться на бетонной конструкции и быть высотой в 18 метров, известно, что Тогда элементы оформления будут расположены по обе стороны от конструкции.
В заявлении о проектировании аттракциона говорится:
«Пришло время нам, искателям острых ощущений, совершить достойную поездку — и какой бы ни была поездка, мы получим от нее удовольствие. Пожалуйста, одобрите строительство».
Согласно заявке, проект «предоставит новую крытую достопримечательность, улучшит опыт посетителей и будет способствовать экономическому росту района Стаффордшир-Морлендс».
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