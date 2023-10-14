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Где можно увидеть самые красивые северные сияния

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Гренландия. Лучшее время для поездки: с ноября по апрель. В сентябре/октябре тоже есть хорошие шансы, но уже не такие точные. 
© Nick Russill/Flickr
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Норвегия. Лучшее время для поездки: с октября по март, когда идут полярные ночи. 
© Carsten/commons.wikimedia.org
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Исландия. Лучшее время для поездки: с сентября по март. 
© unsplash.com
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Швеция. Лучшее время для поездки: с конца августа до середины апреля, хотя вы увеличите свои шансы, если приедете с конца сентября по март. 
© unsplash.com

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Финляндия. Лучшее время для поездки: с конца сентября по март. 
© unsplash.com
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Шотландия. Северная Шотландия на самом деле находится на той же широте, что и Ставангер в Норвегии и остров Нунивак на Аляске, поэтому, если вам удастся найти ясную ночь, вы сможете насладиться довольно захватывающими видами. 
© Keane Beamish/Flickr
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Канада. Лучшее время для поездки: с конца середины ноября до начала апреля. 
© Emmanuel Milou/Flickr
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Аляска. Лучшее время для поездки: с конца сентября до конца марта. (Есть вероятность увидеть северное сияние и в апреле, но зимой шансов больше). 
© Jim Trodel/Flickr

    Северное сияние — одно из самых незабываемых впечатлений жизни. Хорошая новость заключается в том, что, по мнению ученых, в настоящее время нас ждут одни из лучших лет для наблюдения за Авророй .

    Лучшее время, чтобы увидеть северное сияние, как правило, с начала ноября до конца марта. Есть некоторые направления, такие как Гренландия и Швеция, где вы можете увидеть северное сияние в сентябре/октябре, но лучше ехать в разгар зимнего сезона.

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    "Рамблер" расскажет о лучших местах, в которые следует отправиться, чтобы увидеть Северное сияние.

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