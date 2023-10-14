Где можно увидеть самые красивые северные сияния

Северное сияние — одно из самых незабываемых впечатлений жизни. Хорошая новость заключается в том, что, по мнению ученых, в настоящее время нас ждут одни из лучших лет для наблюдения за Авророй .

Лучшее время, чтобы увидеть северное сияние, как правило, с начала ноября до конца марта. Есть некоторые направления, такие как Гренландия и Швеция, где вы можете увидеть северное сияние в сентябре/октябре, но лучше ехать в разгар зимнего сезона.