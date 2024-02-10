Какие необычные правила других стран часто нарушают туристы

Туризм - это удивительный и захватывающий мир, который позволяет людям познавать новые культуры, историю и традиции различных стран. Однако, часто туристы не осознают, что поведение, принятое в их родной стране, может быть неприемлемым или даже незаконным в других странах. В результате этого, они могут нарушать правила и вызывать недовольство местных жителей или даже властей.

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Например, в Японии существует строгое правило – не есть на ходу. Туристы, привыкшие к подобным перекусам на бегу или в общественном транспорте, могут столкнуться с недружелюбным отношением со стороны японцев. Также в Японии принято снимать обувь при входе в дом или храмы, что необходимо уважать, чтобы не оскорбить местное население. Помимо прочего, в Японии не принято оставлять чаевые. Кстати, жители могут принять этот жест за оскорбление не только в стране восходящего солнца, но еще и в Германии и в Южной Корее.

В Италии туристы часто нарушают правила этикета в ресторанах, заказывая кофе после обеда или ужина. В итальянской культуре кофе пьют только утром или до обеда, а после ужина предпочитают десертное вино или ликер. Нарушение этой традиции может вызвать удивление официантов и других посетителей. Многие заведения общественного питания даже вывешивают объявления, в которых сказано, что кофе продается лишь до полудня. Также во многих регионах Италии заранее "бронировать" полотенцем место на пляже, как это любят делать туристы из России, считается не просто неприличным – за такое можно получить штраф. А на Сардинии и вовсе нельзя приходить на пляж со своими полотенцами или большими сумками.

В Дубае туристы иногда нарушают законы о публичном поведении, например, целуясь или держась за руки в общественных местах. В ОАЭ такие проявления любви считаются неэтичными и могут привести к аресту. Также в Дубае запрещено распитие спиртных напитков в общественных местах, о чем туристы иногда забывают. Помимо вышеперечисленного, будьте осторожны и с фотосъемкой – запрещено снимать местных жителей (особенно, женщин) без их разрешения, как и важные государственные объекты, например, аэропорт, военные здания или мечети.

В Китае тоже есть свои особенности, к которым стоит относиться с уважением, если вы стали гостем этой страны. Например, нигде и ни с кем в этом государстве не стоит пытаться расплатиться долларами или евро. Если вы предложите продавцу оплату в этих валютах, он может не просто отказаться, но и вызвать полицию. Также стоит быть внимательным за столом – если не хотите обидеть хозяина, угощающего вас блюдами, никогда не втыкайте палочки в еду и не доедайте все блюдо до конца. Дело в том, что палочки в еде – поминальная традиция китайцев, потому такое действие может быть воспринято, как пожелание смерти хозяину. А небольшое количество еды, оставленной на тарелке после обеда, сигнализирует хозяину о том, что вам все блюда очень понравились. Но тут важно не перестараться – если оставите нетронутым слишком много, будет выглядеть, будто угощения были невкусными.