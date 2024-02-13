Чем удивляют туристов станции метро в Стокгольме: видео
Стокгольмский метрополитен, открытый в 1950 году, сегодня насчитывает 100 станций. Многие из них выполнены в необычном архитектурном стиле и украшены произведениями искусства.
Одной из наиболее известных является станция T-Centralen –крупнейший транспортный узел Швеции, где сходятся линии метро. Ее отделка выполнена в стиле функционализма с использованием натурального камня.
Станция метро Solna Centrum представляет из себя лес с закатным солнцем. Зеленый цвет должен символизировать окружающий город лес, а красный – вечернее солнце, медленно садящееся за лесные массивы. Таким образом авторы проекта хотели передать атмосферу спокойствия и единения природы с городской средой.
Ранее «Рамблер» писал о том, как выглядит самая высокая железная дорога, проходящая там, где людям не хватает кислорода.