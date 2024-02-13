Стокгольмский метрополитен, открытый в 1950 году, сегодня насчитывает 100 станций. Многие из них выполнены в необычном архитектурном стиле и украшены произведениями искусства.

Одной из наиболее известных является станция T-Centralen –крупнейший транспортный узел Швеции, где сходятся линии метро. Ее отделка выполнена в стиле функционализма с использованием натурального камня.