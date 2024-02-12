Почему туристы со всего мира отправляются "на край света": что делать в Лиссабоне

Расположенный на атлантическом побережье Лиссабон — самая западная столица континентальной Европы. Кроме того, это культурный, образовательный, деловой и туристический центр Португалии.

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Туристы со всего мира мечтают посетить Лиссабон. "Рамблер" расскажет Почему туристы со всего мира отправляются "на край света" и что делать в Лиссабоне.

Обзор Лиссабона

Как и Рим, Лиссабон лежит на семи холмах и разделен на две части рекой Техо. Мосты «Ponte 25 de Abril» и «Vasco da Gama» соединяют два побережья.

Вы можете изучать Лиссабон на частных экскурсиях, на тук-туках или на трамвае — так будет легче добираться до некоторых смотровых точек с фантастическим видом на город.

Погода в Лиссабоне приятная почти в любой день в году. Поэтому отправляться в португальские каникулы можно, не сверяясь с прогнозом погоды.

Советы и лайфхаки

В 15 и 16 веках португальские моряки сделали город влиятельным портом. Сегодня в Лиссабоне есть несколько музеев и великолепный памятник «Padrao dos descobrimentos», который знаменует португальский период «Эпохи открытий».

К сожалению, в 1755 году Лиссабон пострадал от ужасного землетрясения, которое разрушило 85% зданий и унесло более 60 000 жизней. Городу потребовалось много времени, чтобы восстановиться.

Центр Лиссабона, район Байша, безусловно, очарует вас. Там вы можете увидеть королевский дворец и статую короля Хосе I. Выпейте чашечку кофе на площади Россио, прокатитесь на лифте Санта-Хуста или пройдите через огромные триумфальные ворота на улице Руа Августа.

Чем заняться в Лиссабоне

Посетите башню Белен и монастырь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одной из достопримечательностей Лиссабона, которые обязательно нужно посетить, является бесспорный архитектурный шедевр монастырь Мостейру-дос-Жеронимуш. Вам обязательно захочется сфотографировать потрясающие монастыри Мануэлино из медового камня внутри этого монастыря 1495 года, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На близлежащей набережной находится еще одна знаковая достопримечательность, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — Торре-де-Белен (Башня Белен). Эта крепость, похожая на шахматную фигуру, олицетворяет эпоху Великих географических открытий, а с ее вершины открывается захватывающий вид на реку.

Совет: отправляйтесь сюда рано утром, чтобы избежать толп туристов, а после спуститесь и наблюдайте за розовым рассветом, попивая гранатовый сок.

Насладитесь потрясающими видами

Легенда гласит, что Лиссабон, как и Рим, был построен на семи холмах. Город, считающийся второй старейшей столицей Европы после Афин, разросся с момента своего основания около 2700 лет назад и теперь охватывает гораздо больше, чем просто семь холмов, а это означает, что здесь есть множество смотровых точек, с которых можно полюбоваться видами на город.

Эти места, известные по-португальски как miradouros, усеивают весь исторический центр, откуда открываются потрясающие виды на город, раскрашенный в пастельные тона, и могучую реку Тежу.

В число самых интересных обзорных точек включают Сан-Педро-де-Алькатара в модном районе Принсипи-Реаль, где вы можете насладиться видом, потягивая бокал розового вина, а также расположенный прямо через город Мирадуро- да-Граса с видом на близлежащий Кастелу-де-Сан-Хорхе, руины мавританского дворца 11-го века.

Для прекрасных панорамных видов отправляйтесь в TOPO, бар на террасе на верхнем этаже торгового центра рядом с быстро облагораживающейся площадью Мартима Мониша.

Совет: лучшее время для посещения — закат, когда фирменный золотой лиссабонский свет освещает город.

Посетите лучшие художественные музеи

Почувствуйте некогда величие Португалии в Национальном музее античного искусства, который многие называют ответом Лувру. Он содержит сокровища португальского и европейского искусства, а также предметы, вывезенные из ранее колонизированных регионов, которые когда-то простирались от Западной Африки до Индии и Японии. Размещенный во дворце 17-го века в районе Лапа, музей также украшает сад.

Музей Галуста Гюльбекяна, расположенный на другом конце города, предлагает туристам масштабный обзор истории искусства, от Древнего Египта до наших дней. Эклектичная коллекция, собранная британским финансистом армянского происхождения Галустом Гюльбекяном, широко признана одной из лучших частных коллекций в мире.

Не пропустите живое выступление фаду

Португальское слово saudade, которое в широком смысле переводится на английский как особая приятная тоска или ностальгия, считается определяющим качеством португальского национального характера.

Эта же философия лежит в основе национальной музыки Португалии, фаду. Это национальная мелодия, окрашенная в меланхолию, крик души в исполнении классической гитары. Считается, что зародившийся в Лиссабоне в начале 19 века среди моряков и докеров, этот душевный музыкальный стиль стал настолько глубокой частью национальной культуры, что, когда в 1999 году умерла самая известная певица фаду Амалия Родригес, правительство объявило о трех днях официального траура.

Покинуть Лиссабон, не увидев исполнения фаду вживую, было бы очень глупо. К счастью, в Лиссабоне множество ресторанов, известных своими живыми шоу фаду, особенно в популярном районе Алфама , где этот стиль и зародился.

Прокатитесь на историческом трамвае 28E.

Скорее всего, думая о Лиссабоне, в голове всплывают изображения старинных городских электрических трамваев. Эти очаровательные желто-белые электромобили бредут по городу с 1901 года. Особенно популярен трамвай 28E, который пересекает центр города между Кампо-де-Орике в Вестсайде и Мартим-Мониш, минуя многие ключевые достопримечательности Лиссабона, потрясающие смотровые площадки и символические кварталы.

Съездите на побережье

Технически Лиссабон не является пляжным городом, но его непринужденная атмосфера и пальмы, усеивающие городской пейзаж в пастельных тонах, придают ему отчетливое ощущение близости океана. Так и есть.

На самом деле, к океану из Лиссабона легко проехать самостоятельно. Возьмите напрокат велосипед в дальнем западном районе Лиссабона Белен, сядьте с ним на паром до Трафарии на южном берегу реки Тежу, и доберитесь до побережья Капарика, участка золотистых песчаных пляжей длиной 24 км.