Как выглядит самая высокая железная дорога, проходящая там, где людям не хватает кислорода

Мы привыкли, что путешествие на поезде — это что-то безопасное и спокойное, время, когда можно ничего не делать, просто наблюдая за пейзажем за окном.

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Однако в некоторых локациях, путешествия по железной дороге, расслабиться сложно. Поезд проезжает по таким местам, что невольно задумываешься о безопасности этой поездки и одновременно восхищаешься видом.

Но где находится самая высокая железная дорога в мире и как она выглядит? Подробнее — в материале "Рамблера".

Оказывается, самая высокая железная дорога в мире — Цинхай-Тибетская железная дорога, также называемая Цинцзанской железной дорогой или Лхасским экспрессом. Говорят, что это самая длинная железная дорога, построенная на «крыше мира» — на самом высоком горном плато.

История дороги

Строительство Цинхай-Тибетской железной дороги началось в 1958 году и завершилось в 2006 году. В 1955 году великий китайский лидер Мао Цзэдун отправил команду на Тибетское нагорье для изучения осуществимости этого амбициозного железнодорожного проекта.

С тех пор Китай столкнулся с многочисленными трудностями и потратил полвека, чтобы, наконец, построить фантастическую железную дорогу в Лхасу.

В 2006 году наконец было завершено строительство Цинхай-Тибетской железной дороги, а в 2014 году было завершено и введено в эксплуатацию продление Цинхай-Тибетской железной дороги от Лхасы до Шигадзе.

Почему это инженерное чудо

В таких сложных геологических условиях строить на заснеженной территории дороги и железнодорожные пути было крайне сложно.

Поскольку 960 километров железной дороги нужно было поднять на высоту 4000 метров над уровнем моря, проектировщики и инженеры столкнулись с множеством препятствий. Тремя основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться, были хрупкая экосистема, нехватка кислорода и вечный холод в горах. В то же время такой инженерный подвиг требовал огромных инвестиций, что было большой проблемой для Китая в то время.

Однако самые большие проблемы представляли собой суровые географические условия высокогорного плато. Хрупкая экосистема Цинхай-Тибетского нагорья, а также недостаток кислорода на больших высотах и вечная мерзлота стали основными проблемами, которые сделали строительство Цинхай-Тибетской железной дороги особенно насыщенным событиями. Именно поэтому, несмотря на такие большие трудности, мы говорим, что Цинхай-Тибетская железная дорога — это чудо человеческого строительства в истории .

К чему привело появление такой железной дороги

Тибетская дорога не только представляет собой новаторский подвиг в области инженерии и инфраструктуры, но и поднимает экономическое развитие Тибетского нагорья. Это стимулировало торговлю, поддержало местную промышленность и создало возможности трудоустройства.

Значительнее всего строительство повлияло на туризм, открыв Тибет для большого числа путешественников. Тибетский поезд стал популярным способом добраться до Тибета и, одновременно, получить впечатляющий опыт. Туристы используют дорогу не только как способ добраться до место, но и как своеобразную экскурсию, во время которой можно насладиться захватывающими видами Тибетского плато и получить невероятные эмоции.

Точки назначения

Железная дорога Цинхай-Тибет, являющаяся одним из самых примечательных железнодорожных маршрутов в мире, простирается примерно на 1956 километров от Синина, столицы провинции Цинхай, до Лхасы, столицы Тибетского автономного района.

На железной дороге Цинхай-Тибет расположены шесть основных станций и 9 станций со смотровыми площадками, отмеченными на карте. етской железной дороги и основные пункты назначения по пути.

Продолжительность поездки на тибетском поезде может варьироваться в зависимости от конкретного маршрута и остановок, но в среднем поездка из Синина в Лхасу занимает примерно 20–21 час. Точное время в пути может быть изменено в зависимости от расписания.

Hiroki Ogawa/commons.wikimedia.org

Невероятные пейзажи

Конечно, захватывающие дух пейзажи Цинхай-Тибетской железной дороги придают этому очаровательному железнодорожному пути дополнительную привлекательность. Путешествие по Цинхай-Тибетской железной дороге — это необыкновенное и захватывающее приключение, особенно подъем на поезде на Цинхай-Тибетское плато из Синина.

По дороге перед туристами разворачиваются чудеса природы Тибетского нагорья, красота озера Цинхай, самого большого в мире соленого озера, и наземные пустыни возле Голмуда. Пока поезд в Тибет прокладывает свой путь, туристы наблюдают за величием заснеженных гор Куньлунь и национальным природным заповедником Хо Силь, где обитают редкие дикие животные.

Следуя по извилистому течению реки Туотуо, пассажиры видят захватывающий дух перевал Тангула, один из самых высоких железнодорожных перевалов в мире.

Безопасность

Чтобы обеспечить безопасное движение поездов по высокогорному плато и комфортное передвижение пассажиров на борту, все поезда в Тибет хорошо спроектированы с учетом суровых условий — большая высота над уровнем моря, низкая температура, недостаток кислорода, суровый климат и т. д. .

Самой большой особенностью Тибетского поезда является система подачи кислорода, функционирующая на высоте более 4000 метров. Система подачи кислорода на борту тибетских поездов является ключевым элементом обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

В каждом поезде имеются две системы подачи кислорода. Один используется для повышения уровня кислорода в поезде с помощью систем контроля температуры и давления воздуха, когда поезд входит в зону плато. Другой напрямую используется пассажирами через независимый порт. В каждой каюте есть трубки для подачи кислорода и индивидуальные кислородные маски на случай чрезвычайных ситуаций.