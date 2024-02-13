Северная Корея впервые после пандемии впустила российских туристов. Их пригласили в четырехдневный тур через Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен. Всего в поездку набрали 100 человек, среди них гости со всей России и детская сборная школы олимпийского резерва.

Горнолыжный курорт понравился всем, говорит директор туроператора «Восток Интур» Инна Мухина. Дети не ожидали, что корейские горы «клевые», а взрослых удивили хорошие трассы. Их там больше десяти, и для новичков, и для профессионалов. Вдобавок туристам повезло с приятной погодой, а корейцы принимали их очень тепло.