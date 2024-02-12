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В Кувейте повысился спрос на путешествия в Россию

Авиакомпания Jazeera Airways, зафиксировав высокий спрос на путешествия в Россию из Кувейта, увеличила число регулярных рейсов Кувейт – Москва до семи в неделю, пишет Интерфакс.

В Кувейте повысился спрос на путешествия в Россию
© Unsplash

Новое расписание стартует в марте 2024 года. В Jazeera Airways повышение спроса связывают с введением электронных виз в РФ для граждан Кувейта – после этого загрузка рейсов увеличилась на 250%.

Собеседники Интерфакса отмечают, что такие рейсы будут востребованы как у тех, кто летит в Европу и Азию с пересадкой в Кувейте, так и у мусульман, которые направляются в исламские святыни в месяц Рамадан.

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Эксперты также утверждают, что Кувейт пока не развит как туристическое направление для граждан РФ, так как туда очень сложно получить визу. Именно поэтому 95% всех пассажиров Jazeera Airways из Москвы используют эти рейсы как стыковочные.

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