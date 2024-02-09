Долгие перелеты могут быть утомительными. Невозможность по-настоящему выспаться, ограниченное пространство и сухой воздух в самолете – все это сказывается на самочувствии.

Блогер поделилась несколькими простыми советами, которые помогут сделать дальний перелет более комфортным.

Во-первых, важно много пить воды на протяжении всего полета. Из-за сухого воздуха в самолете легко обезвоживаться, что может вызвать головные боли, усталость и другие неприятные симптомы.

Во-вторых, наденьте удобную обувь. Тесные туфли или ботинки с высокими каблуками быстро начнут доставлять дискомфорт. Вместо этого выберите мягкие тапочки, кроссовки или другую нестесняющую обувь.

В-третьих, время от времени прогуливайтесь по салону самолета. Даже короткая 5-минутная разминка поможет стимулировать кровообращение и избавиться от онемения в ногах и спине после длительного сидения в одном положении.